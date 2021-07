Guerrero.- Cecilio Pineda Brito, un comunicador asesinado en Iguala en 2017, aparece en la lista de los 50 mil números de teléfono identificados como “personas de interés” -entre ellos abogados, activistas y periodistas- por la empresa NSO, creadora del malware espía Pegasus.

Una investigación realizada por The Guardian y 16 organizaciones de medios señala que existió un “abuso generalizado y continuo” del software Pegasus desde el 2016, aunque NSO insiste en que solo se ha utilizado contra delincuentes y terroristas.

El número del periodista guerrerense Cecilio Pineda -quien fue asesinado en Guerrero tras acusar un vínculo entre el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el grupo criminal de Los Tequileros- fue ingresado dos veces al sistema de Pegasus semanas antes del ataque en el que murió el 2 de marzo.

“El teléfono de Pineda desapareció de la escena de su asesinato, por lo que no fue posible realizar un examen forense para determinar si estaba dirigido o infectado con software espía”, resaltó The Guardian en su reportaje sobre el caso del periodista mexicano.

El influyente rotativo relató que Cecilio Pineda en una reunión con autoridades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas alertó de amenazas, pero se negó a cambiar de lugar de residencia. Semanas después, su teléfono fue uno de los que estaban en la mira de Pegasus.

“Nuestra investigación sugiere que Pineda fue seleccionado como un posible objetivo por la Secretaría de Defensa de México, el primer cliente de NSO. También se cree que varias fuerzas de seguridad estatales tienen acceso al software espía y los vínculos estrechos entre el crimen organizado y los políticos ha generado preocupaciones de que podría terminar en las manos equivocadas”, concluye el medio inglés.

Más guerrerenses

También en la lista de personajes guerrerenses espiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por el software Pegasus, aparece el número telefónico del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el del ex fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.

Así como el del ex diputado local, Saúl Beltrán Orozco, acusado del asesinato de un empleado del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, y señalado de ser compadre del jefe del grupo criminal Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, abatido en 2019.

En esta lista también está la periodista Carmen Aristegui, confirmada como blanco de espionaje con Pegasus desde 2017, junto a su hijo menor de edad, pero la nueva información muestra que su hermana Teresa Aristegui; su productora en CNN, Karina Maciel, y quien fuera su asistente personal en 2017, Sandra Nogales, también estaban en los registros de Pegasus, según destaca el sitio Aristegui Noticias, el otro medio mexicano que participó en el Pegasus Project, como se le bautizó a la investigación internacional.

De acuerdo con el medio, la investigación se realizó gracias a una filtración masiva de datos que habrían sido inicialmente conocidos por Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro con sede en París, y por Amnistía Internacional, misma que se compartió con socios de medios como parte del conjunto de reportajes ‘proyecto Pegasus’.

Aunque la presencia de un número telefónico en esa lista no revela que el dispositivo se hubiera infectado con Pegasus, o si fue intento, las organizaciones consideran que los datos son indicativos de los posibles objetivos de los clientes gubernamentales de NSO, aunque en un análisis forense de algunos teléfonos se observó que varios de ellos tenían rastros del software Pegasus.

Entre los números telefónicos se encuentra el del reportero mexicano independiente Cecilio Pineda Brito, lo que según la investigación podría revelar cómo resultó una persona de interés para un cliente de México, semanas previas al asesinato del periodista. Asimismo, hay otros 180 números de comunicadores de medios como Financial Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

El análisis de los datos revela que el país cliente de NSO que incluyó más números (por arriba de los 15 mil) fue México, donde varias agencias del gobierno adquirieron Pegasus.

The Guardian y sus socios de medios revelarán las identidades de otras personas cuyo número fue hallado en la lista en los días siguientes. (Fuente: agencias).