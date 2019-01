Astudillo: “sería reprobable” que Morena levante el Censo del Bienestar

Dejaron en claro que en la función pública no debe permitirse el ingreso de funcionarios “nefastos”, como el caso de De la Vega Otero.

Chilpancingo, Guerrero.- Miembros de la Comisión Política del Comité Pro-Andrés Manuel López Obrador (PRO-AMLO) hicieron pública su inconformidad ante los nombramientos de José Luis González De la Vega Otero, Ricardo Mejía Berdeja y Héctor Manuel Popoca Boone, quienes serán funcionarios en el nuevo gobierno federal.

El exaspirante a diputado federal, Apolinar Segueda Dorantes señaló que en la nueva administración no debe haber cabida para personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que no representan los principios del presidente de México.

En conferencia de prensa, representantes de la Comisión Política del Comité Pro-AMLO, exhortaron al presidente de la república a revisar cada uno de los perfiles de los exfuncionarios y representantes populares que tengan la intención de colaborar en la denominada Cuarta Transformación en la vida pública y política del país.

Héctor Popoca Boone fue designado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), como Coordinador del Programa Nacional de Fertilizante Gratuito en el Estado de Guerrero.

Por otro lado, el exdiputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, tendría un cargo en la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSP).

En días pasados, Bajo Palabra reveló que la expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, ocuparía la Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Del grupo, se ausentaron los experredistas Misael Medrano Baza y Saúl López Sollano, quienes fueron unos de los personajes que fundaron el Comité.

Segueda Dorantes señaló que aunque desconocen el origen de los nombramientos, en la función pública no debe permitirse el ingreso de funcionarios “nefastos”, como el caso de De la Vega Otero. Amagaron con convocar a movilizaciones en caso de que no se analice el perfil del ex secretario de Educación de Guerrero.