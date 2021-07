Chilpancingo, Guerrero.- Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal de Morena, consideró que la andanada de críticas recibidas por su postura de que el gobierno de Guerrero no puede “tener dos cabezas”, viene de la política perredista de la simulación y que no se da por aludido porque de la gobernadora electa no ha recibido agresión.

En entrevista telefónica, recomendó a todos los que hayan criticado su pronunciamiento que primero “lean a detalle” el documento leído en el festejo por el séptimo aniversario de la fundación de Morena, realizado el pasado 11 de julio.

Dijo que en esta política de la simulación, “todo mundo se da patadas debajo de la mesa porque no están acostumbrados a que las cosas se puedan decir de cara a la gente”.

Comentó que ellos siempre han sido respetuosos de Evelyn Salgado y que tienen muy claro las circunstancias en las que llegó.

Aseguró que no le están regateando nada a la gobernadora electa: “si siguen los preceptos que tienen que ver con los valores, principios y objetivos de la Cuarta Transformación, no habrá problema”.

El diputado morenista dio a conocer que se mantendrán firmes en el respaldo a Evelyn Salgado pero que siempre que sea necesario serán críticos.

Afirmo que no están de acuerdo en que se “haya perdido un mes en recorridos para posicionar al grupo político de Félix y de Marcial”.

En referencia a las críticas que le han hecho por sus declaraciones de que el próximo gobierno de Guerrero “no puede tener dos cabezas”, dijo que no las ha leído.

Se le dijo que la diputada electa Yoloczin Domínguez declaró que un gobierno puede tener mil cabezas y que la suya es una “posición visceral”. Ríos Saucedo contestó que su postura no es de descalificación de cada uno de ellos ya que no es un tema personal, “es un tema de proyecto”.

Señaló que son ellos los que están actuando de manera visceral: “lo que hay es una orientación para que decenas y hasta cientos de bots en las redes se ponga a descalificar a Pablo Amílcar, que no fue el que dijo eso, sino lo dije yo y soy responsable de lo que dije”.

Invitó a que si quieren debatir el tema “que lo debatan pero no en términos de asuntos personales”. Pidió que si hay un proyecto claro que lo expresen y lo presenten, ya que a Marcial nunca le ha escuchado ningún proyecto.

Señaló que “algunos medios de comunicación están queriendo vender una narrativa de permanente confrontación entre el equipo de Pablo Amílcar y el de Evelyn Salgado”.

Sobre si considera que la cargada en contra del equipo que encabeza junto con Pablo Amílcar, es una señal de que el nuevo gobierno estatal no aceptará críticas, dijo que “no lo veo así, porque no he leído ni escuchado que Evelyn haya establecido un tema de cuestionamiento a la celebración que nosotros hicimos”,

Dijo que lo que ve es que es el perredismo sin brújula que encontró “una tablita de salvación en Morena y que hoy se siente plenamente instalados pero son hordas de perredistas los que están al abordaje de Morena”.

Insistió en que de Evelyn Salgado Pineda no ha encontrado nunca un tema de agresión, “al contrario, he escuchado con atención siempre sus llamados a la unidad, a la concordia, a que Guerrero transite de manera pacífica, no puedo atribuirle a ella, nada de lo que diga Marcial o de lo que digan otros personajes”.

¿Han buscado un acercamiento con la gobernadora electa, después del festejo del domingo?

“No que yo sepa, no he recibido ningún llamado ni yo he realizado llamada alguna”.

Informó que están esperando la publicación de los foros, porque se están preparando para ellos, ya que tienen muchas propuestas, proyectos e ideas de la población que se han recogido a los largo de los años, por lo que aseguró que llegarán a los foros y “ahí es donde podemos establecer el debate y ojalá ellos también se preparen para debatir, si es que tienen proyecto”.

Sobre si tienen planeado reunirse con la gobernadora electa antes de que se realicen los foros, dijo que no y que tampoco lo ve necesario porque la ruta “es una ruta de respeto y me parece que con eso es suficiente”.

Por último, el diputado Luis Enrique aseguró que si la gobernadora electa considerara platicar con “nuestro equipo de trabajo, a nosotros nos daría mucho gusto, porque creo que no hemos tenido este acercamiento y tal vez eso sea un inconveniente, pero creo que tendrá que ser de acuerdo a la agenda que ella tenga y si no estamos en su agenda tampoco hay ningún problema”.