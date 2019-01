¡Atención diabéticos!; la CDMX prepara roscas de reyes sin azúcar

Así que si no quieres privarte de este delicioso pan puedes asistir a los siguientes lugares.

México.-Para disfrutar de la tradicional rosca de reyes, panaderías de la Ciudad de México han implementado dentro de su variedad de ofertas un menú sin azúcar, diseñado especialmente para personas con diabetes.

Sin embargo, es importante resaltar que, aunque no tienen azúcar o es azúcar que no afecta el organismo, debes evitar excederte y comer sólo un pedazo pequeño. Así que si no quieres privarte de este delicioso pan puedes asistir a los siguientes lugares.

1. Montparnasse

Para que todos disfruten de un pedacito de rosca, la pastelería mexicana Montparnasse elaboró la línea libre de azúcar, la cual permite a las personas con diabetes o que no pueden consumir productos con sacarosa degustar esta deliciosa tradición.

Uno de los productos que forman parte de la línea libre de azúcar es la “rosca de reyes rellena de crema de nata natural sin azúcar con un toque del ate de fruta y nuez”, la cual fue creada a partir de “mucha investigación”.

Esta opción está disponible en todas las sucursales y presentaciones.

2. Roscatitlán

Durante la quinta edición de Roscatitlán, que se realizará a partir del 3 hasta el 6 de enero en la colonia Roma Sur, será posible disfrutar de una rosca elaborada, especialmente, para personas con diabetes.

3. Zócalo CDMX

Como parte de su tradicional rosca monumental, el gobierno capitalino destinará por segunda ocasión un gran pedazo de la rosca para personas con diabetes.

En 2018, la rosca monumental constó de grandes cantidades de ingredientes que fueron donados por proveedores particulares, entre ellos 5 mil 700 kilos de harina, 3 mil kilos de mantequilla, 52 mil 200 huevos y 253 kilos de levadura.