¡Atención! este fallo de WhatsApp revela mensajes sin que des cuenta

México.-Un fallo de WhatsApp pone al descubierto todos tus mensajes para que “cualquiera” pueda leerlos sin que te des cuenta.

Una usuaria de Twitter reportó que tras haber comprado un nuevo teléfono, un error en la aplicación de mensajería móvil WhatsApp, reveló todos los mensajes que el dueño anterior del número telefónico que ella estaba usando, había enviado antes de reciclarlo.

La internauta identificada como Abby Fuller, indicó a través de una serie de tuit que no sabe cómo tuvo acceso a un historial ajeno de conversaciones y que desconoce si esto le ha pasado a otras personas.

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number's owner was right there?! this doesn't seem right.

— Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019