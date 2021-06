Guerrero.- La candidata a la presidencia municipal de Cuautepec, Cecilia Andraca García, denunció un atentado en su contra durante la noche se ayer en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional; resultó con varias lesiones.

Según los primeros reportes, la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES), regresaba de una gira de trabajo en el poblado de La Soledad, cuando la camioneta en la que viajaba fue chocada, lo que provocó que saliera de la carretera.

En sus redes sociales, la candidata confirmó el atentado y adelantó que no buscará victimizarse, tampoco abandonará sus intenciones de ser presidenta municipal de Cuautepec.

“La vida me ha echo fuerte y cada prueba me demuestra que Dios esta conmigo a pesar de todo, siempre me verán firme ante las adversidades y nunca me aprovecharé de sucesos difíciles para hacerme la víctima”