Atletas chinos implicados en dopaje serán castgados con cárcel

México.-Diego Armando Maradona no piensa volver a dirigir a los Dorados de Sinaloa, pues esta tarde se reunirá con José Luis Higuera para ofrecerse a dirigir a las Chivas en este Clausura 2019 de la Liga MX.

La directiva rojiblanca tiene un ‘Plan B’ en caso de que José Saturnino Cardozo no obtenga resultados inmediatos, pues cabe recordar que el Rebaño Sagrado no clasificó a la Liguilla del Apertura 2018 y que quedó eliminado en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes de 2018.

No es un secreto que Diego Armando Maradona quiere dirigir en la Liga MX, pues hace unos meses dejó entrever a modo de broma su deseo de dirigir al América, algo que ya no será posible debido a que los azulcremas están bastantes contentos con el trabajo de Miguel Herrera.

Dirigir a las Chivas podría ser una buena opción, pues sus aficionados mantienen una relación especial con los estrategas argentinos. Cabe recordar que con Matías Almeyda ganaron la Liga y Copa MX del Clausura 2017.

Los Dorados de Sinaloa han estado en medio de un ambiente de incertidumbre durante las últimas semanas, pues su entrenador no ha regresado, no cuentan con cuerpo técnico y no han contratado a ningún refuerzo a siete días de que arranque el Ascenso MX.