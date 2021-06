China.- El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China declaró este miércoles que se detectó un aumento de los niveles de radiación en el circuito primario del reactor n°1 de la central nuclear de Taishan, que, sin embargo, no superó las normas de funcionamiento seguro.

El incremento fue causado por un daño en un pequeño número de barras de combustible, afirmaron desde el Ministerio a través de su cuenta en Wechat, agregando que el hecho es habitual durante la producción, transporte o carga del combustible. Detalló que se estima que aproximadamente 5 de las más de 60.000 barras de combustible en el reactor resultaron dañadas. Esto constituye menos de un 0,01%, mientras que las normas permiten un 0,25%.

Las autoridades afirmaron que no se detectó ninguna fuga de radiación en Taishan y no aumentaron los límites aceptables para los niveles de radiación cerca de la central. “El monitoreo ambiental en las inmediaciones de la planta Taishan no encontró parámetros anormales […] mostrando que ninguna fuga ocurrió en absoluto”, señaló el Ministerio, citado por Reuters.

Desde el Ministerio destacaron que seguirán observando los niveles de radiación en la zona.

La declaración se produce después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, declarara este martes, en el contexto de reportes de una fuga de gases en la central ubicada en la provincia de Cantón, que no se registró “anormalidad” en los niveles de radiación cerca de la instalación.

Por su parte, la empresa Framatome, que participa en el manejo de la central, señaló este lunes que “ayuda a resolver un problema de funcionamiento” en Taishan. “De acuerdo con los datos disponibles, la planta está operando dentro de los parámetros de seguridad”, detalló.

La central de Taishan fue construida en el 2019, tiene dos reactores, que fueron diseñados en Francia, y se encuentra a más de 100 kilómetros de Hong Kong.