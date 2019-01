Aún sufren por la gasolina en Jalisco, Edomex, Guanajuato y Querétaro

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su inconformidad con el dictamen sobre la Guardia Nacional y reprochó a los diputados que votaron por esta propuesta creyendo que los iba a felicitar como si se tratara de “un asunto de formalismos” en el que sólo por cumplir se lleve a “crear un aparato que no sirva”.

“No estamos satisfechos con lo que se aprobó porque no queremos más de lo mismo, es mejor hablar claro, eso es en una reedición de un plan fallido de la Policía Federal que se creó hace 20 años. Entonces no lo acepto, no lo considero conveniente”.

“Quitaron un transitorio y de repente lo aprueban. Pensaron que como ya está aprobado iba a decir yo: ‘¡Muy bien, ya está aprobada la Guardia Nacional! ¡Pues no!, No es un asunto de formalismo, no es crear un aparato que no sirva, sino crear algo nuevo que funcione, que permita garantizar la paz y la tranquilidad sin violar los derechos humanos”, reprochó a legisladores en su conferencia matutina.

López Obrador lanzó un llamado al Senado pues dijo que “hablando con claridad queremos que se convenza, persuadirlos de que necesitamos de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad, necesitamos ese apoyo que es indispensable”.

Sostuvo que no tiene ningún problema de conciencia en pedir que los soldados apoyen en las labores de seguridad e insistió en que es la única manera “que a estas alturas” tiene el gobierno federal para garantizar la paz.

“Yo tengo la libertad de decir que ese es un instrumento que no nos ayuda del todo y los legisladores pueden fijar su postura, pero no podemos quedarnos callados; ya no es como antes que daba línea el Presidente y todos a votar, pero tampoco estamos en el tiempo que se aprueba el Legislativo y no decimos nada porque somos los que lo vamos a aplicar”.

Explicó que el gobierno federal no tiene un plan B si no se incluye la autorización de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en la capacitación de los nuevos elementos de la Guardia Nacional, “porque ese plan B lo estamos aplicando todos los días, ni modo que estemos esperando a que aprueben, si tenemos problemas todos los días”.