Aureoles no tiene dinero para pagar a maestros y pide ayuda a AMLO

México.- El comunicador mexicano Nino Canún sorprendió esta mañana al aparecer en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y asegurar que durante el sexenio pasado fue vetado de los medios por negarse a llevar la Comunicación Social de Presidencia.

Se presentó como uno más de los reporteros que cubren la conferencia y al pedir la palabra habló durante unos veinte minutos, ante la rechifla de algunos de sus colegas.

Entre todo su discurso también aseguró que Vicente Fox desvió recursos para la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. Canún dijo que gracias a AMLO volvió a tener ofertas de trabajo luego de ser vetado.

Canún sorprendió en la conferencia matutina con varias de las aseveraciones que hizo.

-Aseguró que Calderón y Luis Carlos Ugalde, entonces consejero presidente del Instituto Federal Electoral, apoyaron la campaña presidencial de Calderón en 2006. Durante una entrevista con Marcelo Ebrard fue interrumpido y terminó en la residencia de Los Pinos, donde el entonces presidente Vicente Fox dio algunas indicaciones.

“Llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ¡ah caramba! Se juntaron ambos. Y en ese momento dijo: ‘Pues en las encuestas va muy abajo Calderón, y López Obrador es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo, a Calderón’. Tú, Nino, vas a conducir todos los noticiarios de ese día, vas a conducir todas las estaciones radiofónicas de Grupo Radio Centro el día en que se lleva a cabo la elección”.

-Acerca de la petición de Enrique Peña Nieto para que Canún fuera encargado de Comunicación Social, el periodista relató: “Yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias. Y entonces se levantó y me dijo: ‘A un presidente de la República nunca se le dice no’. Y se salió y nunca más volví a saber de nadie de ellos y quedé vetado”.

Sin embargo, el nombre de Nino Canún no es nuevo en los medios de comunicación en México. Gracias a su programa Y usted … ¿qué opina?, se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión en los años 90.

Canún comenzó su carrera como locutor y periodista en 1981. Daba noticias en la radio y también hacía entrevistas para Imevisión, el canal estatal de tv. A mediados de la década fue conductor del noticiero Enlace en Canal 11.

En 1990 llegó el reconocimiento a nivel nacional con el programa de tv Y usted ¿qué opina?, que se transmitía primero en horario nocturno y después se transmitía por las mañanas.

En la emisión solían tocarse diversos tipos de temas, pero -sin duda- los más recordados son aquellos que tenían qué ver con OVNIs y con fantasmas.

Cuando se transmitía por la noche, el programa no contaba con restricción de horarios y el debate entre los invitados podía prolongarse durante horas, incluso hasta la madrugada.

Uno de esos programas fue el del 20 de diciembre de 1993, cuando se tocó el tema de los OVNIs en México y contó con varios especialistas en el asunto, incluido otro famoso personaje de la televisión mexicana: Jaime Maussán. La emisión se transmitió durante siete horas y media, de la cual quedan registros en YouTube.

“Aguántame el corte” es la frase con la que más se recuerda a Canún, quien también hablaba de otros temas como el Sida, las corridas de toros o la inseguridad pública.

Pese a la popularidad que logró con el programa, Y usted ¿qué opina? salió del aire luego de cuatro años. En 1997 regresó a la tv, pero sólo durante un año.

A la par de su salida de tv, Canún fue despedido de Radio Fórmula y emprendió un proceso legal contra personal de Televisa y la empresa radiofónica.

Aunque desde hace tiempo no trabajaba en radio o tv, Canún sigue activo gracias a su canal en YouTube, en donde tiene casi 50 mil suscriptores y en donde publica material con frecuencia, tocando temas políticos.

Su video más reciente se titula “Con AMLO nos irá a toda madre”.