México.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó a Estados Unidos para denunciar la presunta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio en esa entidad.

A través de su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo compartió un mensaje de su arribo a Los Ángeles, California para iniciar una agenda de trabajo en los Estados Unidos.

“Tendré un primer encuentro con nuestros hermanos migrantes, con ese otro Michoacán que tanto representa para nuestro estado y para México”, señaló, seguido de un video en el que aseguró que iniciará una cruzada por las distintas instancias internacionales para denunciar lo sucedido en la pasada elección para gobernador en Michoacán.

“(…) En Michoacán hubo una narco elección y que en mi país, las elecciones estuvieron inducidas y manejadas por los grupos del crimen organizado. Eso no se puede quedar así, porque de concretarse esos resultados, en Michoacán regresa un narcogobierno y México se encamina a ser un narcoestado. Por eso no me voy a detener hasta que esto se limpie”, aseguró.