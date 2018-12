Austeridad avanza mientras los partidos recibirán 5 mil mdp en 2019

México.- Pedro Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, solicitaría licencia en enero, según dio a conocer el propio legislador local, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado.

Su licencia le permitiría realizar un recorrido en bicicleta de tres meses, en contra de la discriminación y para impulsar los proyectos que desea concretar en su distrito.

“Lo estoy pensando, porque como ustedes sabrán, yo tenía mi proyecto de “Un Grito de Existencia”, tengo la invitación al Congreso salvadoreño y ahora más, que soy diputado, quieren que lleve mi proyecto a tres países en América Latina, invitación que tiene desde 2016, apuntó.

Sin embargo, aclaró que valora la solicitud de licencia, pues previo a esto le gustaría sacar adelante temas como el matrimonio igualitario y otros polémicos, que han sido remitidos o debe de dictaminar la comisión que preside.

“Estoy valorando cómo está la agenda, cómo está de apretada, si me puedo ir, si no está muy traqueteado el trabajo, y si está muy apretado me voy a ir hasta el próximo año”, concluyó.