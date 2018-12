Austeridad en el IMSS no afectará a médicos ni sindicalizados

“No se compromete contratación de personal médico, y no compromete ninguna plaza del sindicato”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará a conocer su Plan de Austeridad a finales de enero próximo, una vez que lo apruebe el Consejo técnico, anunció su titular Germán Martínez Cázares.

El proyecto contempla adelgazar las delegaciones del Instituto, despedir personal eventual, asesorías nacionales e internacionales, sin tocar la plantilla médica ni al personal sindicalizado, además ya no se pagarán automóviles o los gastos de los mismos al personal y se harán ajustes en los gastos de publicidad.

“Sí, sí habrá adelgazamiento, no sólo en oficinas centrales, habrá en delegaciones, pero no compromete contratación de personal médico, y no compromete ninguna plaza del sindicato”, expresó.

El funcionario dijo que la primera medida de recorte de personal fue la desaparición de la Dirección de Planeación y sus funciones se trasladaron a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la cual es dirigida por Mauricio Hernández.

Agregó que para obtener más recursos se hará más eficiente la recaudación, aunque reconoció que en las últimas administraciones del Instituto se hizo bien ese trabajo.

En cuanto a la universalización de los servicios de Salud, consideró que quienes se oponen a ella es porque podrían tener otros intereses, pero el proyecto del actual gobierno federal es atender a las poblaciones más vulnerables.

Martínez Cázares explicó que el IMSS Bienestar tiene presencia en seis de los ocho estados que firmaron el acuerdo de la primera etapa de este proyecto, pero si la Secretaría de Salud le ordena atender a la población de Tabasco y Quintana Roo no se negarán.

Aunque, al igual que para las otras entidades (Veracruz, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Guerrero) donde opera el IMSS-Bienestar, se espera la transferencia de recursos por parte de los estados de lo que recibían para el Seguro Popular, para poder financiar el nuevo esquema de salud.

El titular del Seguro Social tranquilizó a los derechohabientes que aportan sus cuotas, al aclarar que IMSS Bienestar seguirá atendiendo a los más de 13 millones de beneficiarios que tenía el IMSS-Prospera, con una partida especial de 13 mil 500 millones de pesos.

Solamente en casos de emergencia se atenderá a la población abierta como históricamente se ha hecho, y para ello se tienen contemplados paquetes básicos: en caso de accidente que ponga en riesgo la vida de las personas, infarto, derrame cerebral, cuidado materno-infantil y descompensación severa por diabetes.

En un día típico, el IMSS atiende más de mil partos, 52 mil 600 urgencias y fallecen 379 personas en promedio en sus instalaciones.

Notimex