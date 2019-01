Autos Volkswagen redujeron sus ventas en México durante 2018

México.-Un día como hoy pero de 1947 nació el músico británico David Bowie, quien hoy cumpliría 72 años. A lo largo de su vida cosechó un gran número de éxitos, cautivando al público a nivel mundial.

Su primer éxito fue “Space Oddity”, el tema dio título a su segundo disco, en 1969. Hunky Dory (1971) y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars (1972) fueron los trabajos que consolidaron su carrera.

En la década de 1980 incursionó en el género pop, apoderándose de las pistas de baile con “Let’s Dance” (1983).

Con sus discos, sus apariciones en el cine y su extravagante apariencia, el británico dejó una huella importante en la música y en la cultura pop.

En su vida personal se casó desde 1992 con la modelo Iman, con quien tuvo una hija Alexandria Zahra.

El músico ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996 pero no asistió a la ceremonia.