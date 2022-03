Trendy.- Adela Micha, periodista mexicana, respondió a los comentarios que realizó el Youtuber mexicano Alex Tienda por medio de un tuit, en el que destacó su descontento al recordar su pasado en el programa Caso Cerrado.

Fue por medio de la más reciente emisión del canal de Youtube La Saga, donde la periodista contestó al documentalista, pues aseguró que ella no se burló, sino al contrario habló bien de él e incluso lo defendió en cuanto a las innumerables críticas que recibió al estar en Ucrania.

De tal manera que la polémica por el video de Caso Cerrado, se presentó con relación meramente a una nota del programa de Youtube, en el que aseguró que el mismo público habría sido el que eligió el tema para la emisión, por lo que comentó:

Hoy se innauguró #AIFA, el nuevo aeropuerto de México en Santa Lucía.



Unos afirman que es de talla mundial, otros suben imágenes mostrando un proyecto a medias y yo mientras tanto… No puedo evitar recordar mi viaje a Corea del Norte 🇰🇵



Video completo: https://t.co/JjC2IJjtTW pic.twitter.com/uS2gCzrDdK — Alex Tienda (@AlexTienda) March 21, 2022

“Yo siempre he hablado bien de él. Yo lo defendí un chorro de veces. Ay, Alex, no te queda, no te queda ponerte en ese plan, fue súper chistoso”, confirmó Adela, denotando que se trató solo de un malentendido.

Luego de que los compañeros de programa de la periodista mexicana afirmaron que no se le atacó, sino hablaron de una manera positiva del implicado, Adela destacó que al ser periodista , Alex Tienda era como un colega, por lo tanto lo defendió ante las críticas.

“Yo sobre todo, yo soy periodista de oficio de hace 35 años casi yo fui la que dije en este momento quién es periodista, pues claro que él”, comentó.

Asimismo, la conductora de Por Adela, concluyó con decepción que hoy en día las personas “no saben de qué ofenderse”, pues sus colegas destacaron que en la entrevista pasada en ningún momento se le dio un mal trato. “De veras, ya no saben ni de que ofenderse ¿no? O sea. Hijo aliviana, aliviana”, cerró, Adela Micha.

Y también hacia comerciales de pino 😱 https://t.co/tbOifHfDwN polDio! — ViperBite (@carlosdleono) March 20, 2022

El pleito

Alex Tienda es un creador de contenido que se dedica a visitar diversos países del mundo, cada uno de sus viajes ha quedado documentado en su canal de YouTube para que sus seguidores conozcan costumbres, pobladores y sitios turísticos.

Toda la controversia inició cuando Tienda colocó un tuit para lanzarse contra la periodista ya antes mencionada, el youtuber explicó que la conductora le pidió una entrevista y él se negó por desagradables experiencias pasadas. Posteriomente, la presentadora recordó un momento “vergonzoso” sobre su vida, en el cual el youtuber apareció en Caso Cerrado y a juicio del influencer, se trató de algún tipo de venganza.

“Estimada @Adela_Micha, veo que el haberte negado la entrevista (por tu mal trato en la entrevista anterior) te orilló a buscar en mi pasado para reírte de mi trabajo. Si te sirve, te comparto este video en donde cuento esa divertida anécdota”, escribió Alex tienda en su primer tuit, pues le pareció que Micha estaba intentando avergonzarlo con algo que ya tiene mucho tiempo de haber sucedido.

En su programa Me lo dijo Adela, la presentadora mostró un fragmento del show Caso Cerrado en el que el youtuber acudió para quejarse sobre su pareja por supuestamente tener relaciones sexuales con vegetales. En la captura de pantalla que compartió Alex Tienda, la conductora se mostró riendo sobre la situación como si se tratara de algo penoso.

“De Caso Cerrado a Ucrania: así fue el día que el youtuber fue a Caso Cerrado a “demandar” a su esposa por tener sexo con vegetales”, escribió en sus redes Adela Micha para anexar el video.

El video que compartió Alex Tienda se publicó en 2014 y en él, explicó que viajó a Miami para participar en el programa de Telemundo y la producción le pidió a todas las personas que contaran las anécdotas que más los habían marcado, así que él decidió contar una experiencia llena de disparates; posteriormente los escritores construyeron diversos casos para la filmación.

