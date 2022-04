Islamabad, Pakistán (AP).- El líder de Al Qaeda apareció en un inusual video en el que elogiaba a una mujer musulmana india que desafío en febrero una prohibición del hiyab, en la primera prueba en meses de que sigue con vida.

Hacía más de dos años que circulaban rumores sobre la muerte de Ayman al-Zawahri, pero en un video publicado el martes y traducido por el SITE Intelligence Group, el jefe de Al Qaeda elogia a Muskan Khan, que desafió una prohibición sobre el empleo del hiyab en escuelas del estado suroccidental de Karanataka, India.

La mujer exclamó “Alá es grande” mientras estudiantes radicales hindúes la abucheaban por llevar hiyab, una prenda islámica que cubre el cabello. Una corte del estado de Karnataka respaldó la prohibición en marzo, lo que indignó a activistas civiles y grupos musulmanes dentro y fuera de India.

Un video anterior de Zawahri que circuló el año pasado en el aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 no hacía alusión a que el Talibán hubiera tomado el control de Afganistán en agosto. Sí mencionó un ataque del 1 de enero de 2021 contra tropas rusas en el límite de Raqqa, una ciudad en el norte de Siria.

“Aun así podría estar muerto, pero en ese caso habría sido en algún momento en o después de enero de 2021”, tuiteó entonces Rita Katz, directora de SITE.

Las imágenes difundidas el martes no daban información concreta sobre el paradero de Zawahri. En el video se le ve con un tocado blanco tradicional junto a un cartel que elogia a la “noble mujer de India”.

Sin embargo, el video planteaba la posibilidad de que Al Qaeda tuviera presencia en Afganistán y recalcaba las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno talibán en la lucha contra grupos terroristas y a la hora de negarles un espacio en Afganistán.

Zawahri tomó el mando de Al Qaeda tras la muerte en 2011 de Osama bin Laden en una operación nocturna del comando SEAL de la Armada estadounidense realizada en Pakistán, donde estaba escondido. Bin Laden, que ideó los ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, fue localizado en la ciudad fortificada de Abbottabad, a unos 100 kilómetros (60 millas) de la capital, Islamabad.

Se rumoreaba que Zawahri estaba en las provincias de Kunar o Badakhshan, en el noreste de Afganistán, en la frontera con Pakistán. La región fronteriza entre Pakistán y Afganistán está llena de inhóspitas cordilleras que han servido como refugios para grupos terroristas en la región.

También se rumoreaba que se encontraba en el puerto de Karachi, en el sur de Pakistán, donde muchos líderes talibanes mantuvieron residencias durante los 20 años de guerra en Afganistán, dijo Amir Rana, director ejecutivo del Pakistan Institute for Peace Studies.

Terrorist Al-Zawahiri, leader of Terror Organization #AlQaeda openly declares support for the #Hijab movement in India.



Those "liberal" Indians who are taking the sudden emergence of the #HijabMovement as a womens rights issue are totally unaware that they're playing with fire!! pic.twitter.com/mFk0CzmKfj