Trendy.- El famoso MC Babo, rapero mexicano fundador de Cartel de Santa, se vio involucrado en una serie de dimes y diretes con el youtuber Roberto Martínez (Roberto Mtz).

Fue desde su cuenta de Instagram donde el cantante retomó unas declaraciones que hizo el influencer, quien se especializa en entrevistar a famosos, durante una plática con Adrián Marcelo en su podcast Creativo. Ahí, Martínez le dijo a su invitado que ya le había solicitado al fundador de Cartel de Santa su colaboración, pero que este lo había rechazado.

“Babo también es invitación abierta. Le he mandado mensajes […] Pero pues yo no me tomo el rechazo personal”, añadió en aquel entonces.

Ante esta situación, Babo no sólo mostró el fragmento desde sus redes sociales, sino que que evidenció una captura de pantalla en donde se puede apreciar una conversación vacía con Roberto Martínez y donde está sólo un mensaje del cantante en donde le pregunta al youtuber a qué se refiere.

“¿Cuál mensaje me mandaste mentiroso?”, se puede leer.

Hasta el momento Martínez no ha dicho nada el respecto y el intérprete de Éxtasis ya no dio mas detalles sobre la situación.

Los internautas rápidamente reaccionaron y tuvieron opiniones encontradas respecto a las declaraciones de Babo.

“Pues Babo es llevadito así que concluir que estaba molesto pues no lo sé Rick, tal vez el wey lo quiso cagar exponiéndolo tal como él es, así de mal hablado y llevado, pero pues ya lo han invitado y si que va, pero pues tiene derecho a elegir en dónde quiere aparecer y con quiénes!” o “Yo digo que borra los mensajes de las invitaciones, y más si fueron varias, tampoco hay que rogarle a la gente si solo te ignora no?” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Una de las más recientes entrevistas que realizó Roberto Martínez fue a la controversial influencer, Yoseline Hoffman, quien salió del penal de Santa Martha Acatitla tras pasar cinco meses privada de su libertad por por presuntos delitos de pornografía infantil.

Fuente: Infobae