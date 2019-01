Baja de peso en 13 días con la dieta de la Nasa

México.-Mario Benedetti es de esos pocos autores que tienen una palabra o un verso completo que logra describir casi cualquier momento de la vida.

Si estás pasando por un momento complicado, no te convenceremos de mirar al cielo y sonreír solamente porque respiras, pero imagina esto: ser neurólogo, psiquiatra y esposo y tener que supervivir a la estancia en varios campos de concentración nazis, perderlo todo, incluso al amor de tu vida, y aún así, salir adelante y convertirte en un referente.

Si te parece muy descabellado, es seguramente porque no conoces a Victor Frankl, quien aseguraba que “la vida no se hace insoportable por las circunstancias, sólo se hace insoportable por la falta de sentido y propósito”. O dicho de otra forma, asegura que quien tiene un porqué siempre encontrará un cómo. Entonces, ¿en serio crees que no tienes una razón para seguir?.