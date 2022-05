Guerrero. Análisis.- Los enemigos de la fiscal general de Guerrero, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, que los tiene por montones, ahora volvieron a lanzar otro torpedo de calumnias contra la funcionaria estatal y su equipo.

A falta de datos creíbles, de pruebas que sustenten dichos y señalamientos, los enemigos de la fiscal le lanzan infamias y calumnias cada vez más absurdas. Ese es el caso de la versión de una “balacera dentro de la fiscalía”. Una publicación anónima y dolosa a la que dieron revuelo en algunos grupos de seudonoticias que abundan en Facebook. Son las llamadas páginas “caza ingenuos” que creen que todo lo que circula en internet es digno de tomarse en cuenta.

El asunto es que la publicación, a todas luces falsa y ruin, sirvió para que esos enemigos de la fiscal y su equipo, se dieran vuelo replicándola como si fuera algo serio, y no faltaron los que hasta escribieron comentarios, ocultos cobardemente, bajo perfiles falsos.

Primero, todo lo que se dice en esa publicación es obviamente falso; no existe ninguna evidencia de que remotamente algo así haya ocurrido, solo son los chismes y la mala fe de quien los escribió. El tono violento de la publicación, el uso de un lenguaje vulgar y soez, evidencia que se trata de algo a lo que no hay que dar importancia, sin embargo, es ese tipo de alimento que nutre el ansia morbosa de las redes sociales donde se hace oprobio de cualquier cosa sin pensar ni investigar si algo es cierto o no.

No hace ni 15 días, hubo un paro laboral azuzado por una líder sindical del SUSPEG, acusaba acoso laboral, malos tratos y un montón más de cosas que nunca pudo probar con datos reales. Sin embargo, todo ese chisme e infamias, le sirvió para demostrar, como si hubiera necesidad de algo así, de que podía paralizar criminalmente la procuración de justicia.

La conducta del chisme, la mentira, la calumnia, es un problema grave en Guerrero. Es el recurso más utilizado para sustentar la envidia y la venganza. Un trabajador que no quiere cumplir con horarios, con su trabajo, lo primero que hace es ‘levantar’ chismes contra sus jefes. Un político deshonesto, ruin y canalla, lo primero que hace es inventar mentiras, chismes, para evadir sus responsabilidades, y así sigue esa larga cadena que exhibe a una sociedad bastante enferma.

El punto central de esta reflexión es que las personas deben aprender a separar lo que es falso de lo que no es, en las cosas que se publican en las redes sociales. Deben evitar formar sus criterios con base a la calumnia y la manipulación, y aprender a valorar el trabajo de medios de comunicación serios que se hacen responsables de lo que publican.

Por último, en el caso de la fiscal y su equipo, lo que se ve es también una absoluta muestra de soberbia y malagradecimiento, los guerrerenses le dieron un voto de confianza para hacer mejor y restituir el dañado sistema de procuración de justicia, como se dice vulgarmente, le tendieron la mano, pero en lugar de mejorar el trato, de corresponder, reforzaron la soberbia. Por eso no es de extrañar la existencia de publicaciones infames como la que pusieron a circular. Lo más seguro es que en una de esas, la fiscal y su equipo ya no tengan la misma suerte que han tenido hasta ahora. Hay que entender los mensajes para corregir, AMLO enseñó que amor con amor se paga.