México.- El 99 por ciento de los cartuchos robados en Guanajuato no le sirven a los delincuentes, pues se trata de balas deportivas, informó Juan Ibarrola, director de relaciones institucionales y vocero de Industrias Tecnos.

“Fue una gran sorpresa para los delincuentes, es decir, si no sabían qué tipo de carga se habían robado y una vez al abrirlo vieron que eran cartuchos, pues han de haber festejado, sin embargo al ver que no es un cartucho que les sirve, te doy datos estadísticos: aproximadamente hay casi 7 millones de cartuchos de calibre 22, y para que te des una idea. ésa es la venta en un mes en todo el país, entonces también venderlo en el mercado negro necesitarían una logística que no tienen definitivamente los delincuentes ni es tampoco su principal operación”, dijo el vocero de la fábrica.

Ibarrola detalló la forma en la que un grupo de delincuentes, armados con armas de grueso calibre, robó dos camiones cargados con cartuchos útiles que eran trasladados a Estados Unidos.

“Antier en Guanajuato, propiamente entre San Luis de la Paz y San Diego de la Unión, dos tráileres de nuestra empresa, cargados con una gran cantidad de cartuchos, insisto, cartuchos deportivos, fue interceptado por un grupo de hombres armados, ellos sí con armas de alto poder, y desafortunadamente roban las unidades y secuestran al personal, el personal eran siete operadores y cuatro de seguridad.

“Lo que siguió después fue que desmontan las cajas delos tractocamiones nuestros y con tractocamiones de ellos se llevan nuestras cajas, utilizaron también inhibidores de señal para GPS y es cuando desaparecen”, relató.

Los trabajadores de la empresa y el personal de seguridad fue localizado más tarde, pero de la carga nada se sabe hasta el momento.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el cargamento robado estaba integrado por 2 millones 352 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad; un millón 570 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad; un millón 230 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad PH; 590 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad; 360 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad y 295 mil cartuchos calibre .40 S&W.

Además de 215 mil cartuchos calibre .22 LR Super Colibrí; 117 mil cartuchos calibre .45 automático; 100 mil cartuchos calibre .38 especial encamisado; 99 mil cartuchos calibre .410 alta velocidad M.71/2; 87 mil cartuchos calibre 7.62 X 51 MM 150 GN; 71 mil 500 cartuchos calibre .12 MINISHELL POSTA; 25 mil cartuchos calibre .38 Super Auto +P y 3 mil cartuchos calibre .12 Minishell Sluh.

Incluso para el vocero de Industria Tecnos, los ladrones no sabían la mercancía que estaban robando, pues la empresa aplica protocolos de seguridad que incluye la rotación de personal, el cambio de rutas y la vigilancia satelital de sus contenedores.

“Para esto es la gran sorpresa el hecho que utilizamos una serie de protocolos de seguridad aleatorios, me refiero a rutas, a tipo de información que manejamos, aleatorios en función de operadores, es decir, los operadores van cambiando constantemente para que justamente no se puedan dar complicidades o tentaciones, por eso nos impacta mucho el hecho de que se haya dado esta situación.

“No supieron lo que se estaban llevando y se llevaron una gran sorpresa porque de verdad no les sirve ese cartucho”, expresó Juan Ibarrola. Ante estos hechos, la empresa prevé que en las próximas horas los cartuchos sean localizados por las autoridades federales.