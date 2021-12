Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México (Banxico), pero opinó que también se debe impulsar el crecimiento.

En su última conferencia mañanera del año en Palacio Nacional, López Obrador refrendó su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, “de no meternos porque es una institución autónoma, de conformidad con la Constitución, no depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda”.

“Una función del Banco es controlar la inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero si no hay crecimiento tampoco se avanza”, opinó.

Ante Victoria Rodríguez Ceja, próxima gobernadora de Banxico, López Obrador hizo la analogía de un carro antiguo que se calienta: “cuando uno lo echa a andar y camina, se calienta, pues eso es la inflación, el que se caliente cuando empieza a caminar. Entonces pues es muy sencillo decir ‘apago el carro y ya no se va a calentar, pero no avanza’. No hay crecimiento. Lo ideal es que el carro camine sin calentarse, esa es la función del Banco de México”.

“La responsabilidad nuestra es respetar las decisiones que toma el Banco de México”, agregó.

El Presidente confío también en que haya finanzas públicas sanas y que no haya inflación: “Si hay inflación, se afecta a todos y se afecta más al agente humilde, a la gente pobre”.

“Si sube o baja la tasa de interés del Banco de México, sus consejeros, la presidenta para el año próximo, son los que van a decidir y nosotros vamos a respetar siempre sus decisiones”, expresó.

Refirió que los aumentos al salario mínimo “en el periodo neoliberal”, “siempre se quedaron abajo de la inflación”.

Por su lado, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda hasta el último día de este año y próxima gobernadora de Banxico, dijo que la institución a la que llega cuenta con un equipo muy sólido para cumplir con el mandato de mantener el nivel de precios, que además beneficia a las personas más vulnerables.

“Cuando hay inflación, los más afectados, justamente, es este sector, entonces mi compromiso (…) es cumplir justamente con ese mandato”, dijo.

Rodríguez Ceja expresó que al ser la primera mujer en dirigir el Banco de México se siente honrada y afortunada en tener el nombramiento: “haré todo mi esfuerzo como lo he hecho en todos los cargos que he tenido”.

López Obrador deseó que le vaya muy bien a Banxico con una mujer al frente y destacó la figura de Victoria Rodríguez como una mujer preparada, honesta y trabajadora.

