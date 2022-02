Trendy.- Bárbara de Regil se ha convertido en todo un ícono en redes sociales después de varias polémicas en las que se ha visto inmersa a lo largo de su trayectoria. No obstante, lejos de su trabajo actoral, la artista decidió contar la difícil situación emocional que atravesó después de las críticas que recibió por la proteína para ejercicio que comercializa.

Fue en el programa Chismorreo, donde la protagonista de Rosario Tijeras decidió romper el silencio y contar un poco sobre los momentos posteriores a que el nutriólogo y youtuber Aries Terrón realizara un análisis de laboratorio acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) revelando lo que en realidad contiene la famosa proteína “Loving It”.

“El año pasado, hablando de los haters, sufrí depresión. Estaba grabando, iba a grabar para Telemundo, llegaba y lloraba, era horrible. Estaba en depresión por todos los ataques, era demasiado”, dijo Bárbara.

En este sentido, puntualizó que en ese tiempo recibió muy poco apoyo por parte de los internautas y de sus personas cercanas, lo cual agravó su salud mental.

“Muy pocas personas me apoyaron, muy pocas. Podría decir que las únicas que me apoyaron fue mi familia, porque ninguna amiga actriz… nadie me habló para decirme: ‘¿Cómo te sientes?’”, confesó.

Asimismo, De Regil añadió que uno de los factores por los que recibió tanto odio fue porque “sacó un buen producto” y remarcó que su proteína -contrario a lo que se dijo en aquel entonces- era un producto excelente, con el cual llegó a afectar a otras competencias.

“Luego dije ‘No voy a dar clases’, y muchas personas me dijeron ‘No, por favor’. Entonces entendí que estoy enfocada en la gente que me quiere y me apoya. (…) Lo que tienes que hacer es no bloquear, no contestar, no leer, porque en el momento que lees estás dejando que la persona entre en tu cerebro”, expresó.

Respecto a Aries Terrón, el youtuber que evidenció su producto y por el cual surgió toda la controversia, Bárbara sostuvo que las acusaciones en contra de la proteína fueron falsas.

“(Aries) está abajo por algo, quiere escalar y lo logró, al final seguí sin contestar hasta que hice un video porque era demasiado, me amenazaron que porque yo amenacé, ¿cómo voy a amenazar a alguien? Después salió a la luz que quien realmente le cayó fue la autoridad. El caso es que la gente me difamó”, contó.

Cabe recordar que en julio de 2021, a través de un video, el nutriólogo Terrón ofreció una disculpa a la actriz e influencer Bárbara de Regil y explicó que su intención no fue atacara personalmente sino analizar su proteína para brindarle herramientas críticas al público que compra su producto.

“Me gustaría darle la vuelta a la página. Bárbara antes que nada, te quiero pedir una disculpa por haberte ofendido, sin excusa ni pretexto.” explicó el especialista al inicio de su video titulado RESPONDIENDO A BÁRBARA DE REGIL.

Posteriormente continuó explicando que está intentando mostrar una actitud diferente en sus contenidos: “A lo largo de estos años he aprendido muchísimas cosas. Intento ser la mejor versión de mí mismo en todos los sentidos y eso involucra la forma de cómo me dirijo hacia otras personas cuando hago un video de esas características en mi canal”.

Fuente: Infobae