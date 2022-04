Trendy.- Luego que se diera conocer una lista de figuras públicas que fueron multados por romper la veda electoral durante las elecciones de 2021, la intérprete mexicana Bárbara de Regil compartió que no ha sido notificada de alguna sanción en su contra, pero que en dado caso de recibirla en los próximos días no tendría problema en pagar lo señalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Fue durante un encuentro con los medios recuperado por el programa de espectáculos, Ventaneando, en donde la protagonista de Rosario Tijeras, ahondó sobre las consecuencias que le dejó apoyar públicamente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de la multa económica interpuesta por el TEPJF.

“Sí, estaba en la lista […] Mira, yo di mi opinión, si tuviera que pagarlo, lo haría porque cuando alguien tiene un error tiene que hacer lo que dice la autoridad, entonces si me lo requerirían, claro que lo haría”, arguyó la también influencer mexicana.

Más adelante, la histrionisa de 34 años evocó que, de momento, aun a su hogar no llega la multa económica interpuesta por la autoridad mexicana y confirmó que quien la está asesorando con dicho tema es su pareja y también litigante, Fernando Schoenwald.

“No, la verdad no. Fer es abogado, entonces es él quien se está encargando de todo. Pero si tuviera que hacer y pagarlo, por supuesto, claro que lo haría […] Yo lo que quiero es estar bien en mi vida, quiero, si cometo un error, si hago algo malo, hacer las cosas bien”, finalizó su intervención antes las cámaras del programado conducido por Pati Chapoy.

Fue el pasado 21 de marzo cuando el TPJF compartió su resolución en contra de 77 artistas, conductores e influencers por haber violado la veda electoral durante los días 5 y 6 de junio previo y durante las elecciones intermedias del 2021, mismas donde se hicieron diversos llamados a votar y apoyar al Partido Verde Ecologista de México.

El Tribunal Electoral tomó en cuenta algunos datos para la imposición de multas económicas, como el grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados y las circunstancias particulares de la difusión del mensaje. Ahí se sancionó a 26 personas de acuerdo con su capacidad económica, entre los que se encontraba Bárbara de Regil, quien según lo señalado por la autoridad tendría que pagar 86 mil 850.40 de pesos.

Entres las figuras de la farándula mexicana multadas por el órgano electoral se encuentran: Mariana Echeverría, Gabriel Soto, Karime Pindter, Lambda García, Raquel Bigorra, Regina Murguía, Raúl Araiza, entre varios más.

Y donde además resaltan 4 extranjeros: Danilo Carrera (Ecuador), Michelle Vieth (Estados Unidos), Pedro Prieto (España) y David Garrido (Venezuela), quienes tendrán que responder conforme lo marca la ley de acuerdo con la resolución que les otorgue la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Uno de los intérpretes que reciente se pronunció sobre dicha polémica fue el actor y conductor del matutino Hoy, Raúl Araiza, quien al igual que su homónima de profesión, Bárbara de Regil, señaló que aún no llegaba la multa y resaltó que desde varios años atrás ya compartía cierta militancia por el PVEM.

“Yo llevo 13 años estando tranquilo, o sea, es que yo he sido parte de y militante de, hablo por mí […] No, en mi caso no me ha llegado nada, normal”, mencionó el también conductor de Miembros al Aire que tendrá que pagar una multa de 21 mil 830 pesos.

Fuente: Infobae