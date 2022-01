Trendy.- Historias como estas tengo muchas”, confesó Bárbara de Regil mientras recordaba dos ocasiones en las que casi fue violada tras abordar un taxi en Acapulco, Guerrero; sin embargo, resultó ilesa, por lo que hoy envía un mensaje a todas las mujeres para saber identificar los llamados “focos rojos” y saber actuar en una situación similar.

La protagonista de “Rosario Tijeras” contó esta terrible experiencia en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien explicó que durante su juventud “andaba sola para todos lados” y en una ocasión tras regresar de la casa de un amigo, abordó un taxi en el que ocurrió la agresión.

“Salí de la casa de un amigo en Costa Azul, Acapulco, y me subí a un taxi; era un bocho blanco con azul. Le dije ‘llévame a mi casa’, mi papá vivía del otro lado, íbamos en el bocho y en eso, enfrente de una plaza, el tipo me empezó a tocar la pierna”, indicó.

Tras esa primera agresión, Bárbara de Regil explicó que inmediatamente abrió la puerta y se bajó corriendo; sin embargo, el taxista estacionó el auto y la siguió para que le pagara lo del viaje. “Pero yo no pensé en pagarle, o sea, me dio miedo y me bajé corriendo”, detalló la actriz.

Por su parte, el conductor la enfrentó para que le pagara. “Me agarró del cuello, me puso atrás y me dijo ‘págame, mamita'”, agregó la famosa. Aunque no detalló cómo logró escapar de su agresor, inmediatamente recordó otra ocasión en la que también un taxista de Acapulco, le hizo comentarios para que tuviera relaciones sexuales con él.

“En otra ocasión me subí a otro taxi y el tipo empezó a subir por las montañas, por Caleta, pero hasta arriba. En eso se paró como en un mirador y yo iba atrás y yo decía ‘qué hacemos’; entonces yo le dije ‘es que creo que por aquí no es, joven’ y me empezó a contar ‘es que hace mucho que yo no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo'”, destacó Bárbara de Regil.

Luego de escuchar los comentarios del taxista, la actriz no puedo evitar romper en llanto y al igual que en la primera experiencia, trató de escapar. “Cuando quise abrir la puerta, él puso la mano como ahí y me dijo ‘cálmate, cálmate’ y yo estaba muy chiquita, me bajé corriendo y entonces el señor me dejó ahí”.

Tras revelar estos lamentables episodios en su vida, dijo que pasó “muchas veces” escenarios como estos y destacó que por eso siempre trata de motivar y hacer fuertes a sus seguidoras. Es por ello que recordó la importancia de identificar los focos rojos en distintas situaciones.

“Yo me acuerdo que tuve un foco rojo cuando me subí al taxi, cómo me veía el señor, pude haberme bajado, pero lo dejas, o sea, dices voy bien, pero viste un foco rojo. Identifícalo y corre”, señaló. Asimismo, agregó que hay que quitarse la pena y enfrentar a los agresores, si es posible.

Pues además de los incidentes con taxistas, Bárbara de Regil indicó que en otras ocasiones ha sufrido acoso mientras entrena, hecho que la llevó a escoger otro tipo de ropa cuando sale a correr.

Durante la entrevista, la también deportista destacó que hoy en día y con una hija de 17 años, no la deja ir sola a ningún lado y junto a Fernando Schoenwald, su esposo, la llevan a todos lados.

