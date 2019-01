Barcelona renueva a Denis Suárez y lo cede al Arsenal

Manchester, Ing., (Notimex).- El club de futbol Manchester United renovó el contrato del delantero francés Anthony Martial por cinco años más, con lo que el jugador estará ligado con los Red Devils hasta junio de 2024.

El jugador de 23 años llegó al conjunto de Manchester en 2015 e hizo su debut el 12 de septiembre del mismo año ante Liverpool, fecha desde la cual registra 162 encuentros y un total de 46 goles.

“Estoy amando mi tiempo en este club. Desde el día en que me uní, me sentí parte de la familia United y me sentí increíblemente humilde y abrumado por la calidez y el amor de nuestros fanáticos, quienes continúan sorprendiéndome con su apoyo”, dijo Martial.