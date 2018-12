Basura invade a Jiutepec en vísperas de la Navidad

México.- La diputada federal de Movimiento Ciudadano Martha Tagle subió a tribuna para presentar reservas a varios anexos y artículos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, dijo, solo para que quedara evidencia de que los diputados de Morena y sus aliados “se han convertido en un levantadedo”.

Todas las propuestas de modificación hechas por Tagle fueron desechadas en mayoría económica y reservadas para su votación nominal en términos del dictamen, entre ellas estaba el no recortar recursos para las estancias infantiles y para el fomento de empleo en personas con discapacidad.

“Quise pasar solamente para poner en evidencia que esta nueva mayoría no solamente es mayoría mecánica sino es mayoría que no piensa ni decide por sí misma”, dijo.

Al final de su intervención añadió: “solamente por eso me quedé, para que quede evidencia que no importando el nivel de las propuestas no iban a aceptar nada, por eso todos se fueron, porque sabían que ustedes se han convertido en un levantadedo”.