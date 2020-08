El Bayern ahora espera a su rival de semis en el duelo Manchester City vs. Olympique de Lyon de este sábado.

Cudad de México.-Thomas Müller (x2), Ivan Perišić, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski y Philippe Coutinho (x2) fueron los verdugos culés en los cuartos de final de la edición 2019-2020.

David Alaba (en propia puerta) y Luis Suárez marcaron los tantos blaugranas. El Bayern ahora espera a su rival de semis en el duelo Manchester City vs. Olympique de Lyon de este sábado.

Bayern Munich aplastó a su rival por 8 a 2 y se convirtió en el tercer semifinalista de la Champions. PSG y Leipzig ya estaban clasificados para esta instancia.

El arranque del partido fue frenético, de ida y vuelta, con llegadas muy claras y muchos goles. A los 3 minutos, el equipo alemán se puso en ventaja por el gol de Thomas Muller tras pase de Lewandowski. Pero sobre los 6', una llegada de Messi por izquierda terminó con Alaba venciendo a su propio arquero para empatar el partido. Al toque, Suárez tuvo un mano a mano que Neuer tapó con sobriedad y de ese corner Arturo Vidal cabeceó al palo.

Sobre los 19', Messi tuvo la suya entrando por el medio del ataque, pero su remate salió a las manos del arquero rival. El Bayern le hizo pagar caro ese gol errado, ya que a los 22' Iván Perisic recibió de Gnabry y el croata puso el segundo con un zurdazo.

Barcelona no se quedó y fue por el empate. Lenglet cabeceó un centro de Messi desde la derecha, pero su frentazo se fue al lado del palo derecho de Neuer. El trámite no dio respiro y, tras otra intervención de Ter Stegen, Muller metió un pase de primera fenomenal para Gnabry, que no perdonó: 3-1 a los 28'.

Lewandowski pudo aumentar la cuenta en la jugada siguiente tras presionar en la salida, pero Ter Stegen volvió a escena con otra atajada. De todas formas, el poderío alemán fue demasiado y a los 30' apareció Muller para anticipar a Lenglet y estampar el cuarto gol.

De a ratos el desarrollo del juego se pareció al 7-1 de Alemania sobre Brasil en la semi del Mundial 2014. Tres actores comunes: Muller, Boateng y Neuer.

Para el complemento, el equipo catalán fue por la heroica con el ingreso de Griezmann, pero el Bayern dispuso de ataques nítidos en contragolpe que no pudo concretar.

Cuando estaba más cerca el quinto que el descuento, el partido brindó otra jugada excepcional. Sobre los 11' del segundo tiempo, Luis Suárez recibió cerca del área, hizo pasar de largo a Boateng y definió de zurda para el 2-4. Golazo del pistolero uruguayo.

De todas formas, las esperanzas quedaron ahí. Un par de minutos después, Alphonso Davies dejó parado a Semedo con su habilidad. El canadiense desbordó y le sirvió el gol al otro lateral: Joshua Kimmich para el 5-2.

El tanto aplacó el intento de levantada. De ahí al final volvió la hegemonía del equipo alemán. Piqué, Semedo, Sergi Roberto y Lenglet fueron testigos del ataque rival. Los volantes vieron pasara la pelota hasta que a los 37' llegó el sexto por Robert Lewandowski, quien se sacó las ganas de anotar. El goleador de la Champions lleva 14 en esta edición.