México.- Luego de que los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani denunciaron a través de su programa “Chisme NO Like” que Belinda y su equipo de trabajo secuestraron y extorsionaron a un trabajador del programa de espectáculos, ahora la esposa de Pepe Garza asegura que la intérprete de “Sapito” amenazó de muerte a sus hijas.

La periodista contó que todo comenzó por un video en el que los protagonistas eran Lupillo Rivera y Belinda el cual estaba a punto de comprar, sin embargo, Beristain dejó toda negociación por una llamada en donde recibió amenazaron a sus hijas.

“Yo en su momento tuve ese video…pero yo deje esas negociaciones cuando yo estaba en la CDMX y me hablan a las 3:30 am Lupillo y Belinda…y Belinda me dijo: ‘Te esta buscando un comandante, a ti no te gustaría que le pasara nada a tus hijas’ me amenazaste ampona con mis hijas, te tengo grabada y en México la ley lo permite. ”