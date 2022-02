México.– La presentadora de “Venga La Alegría”, Flor Rubio, opinó sobre qué debería hacer Belinda con el anillo de compromiso que le dio Christián Nodal.

Para Rubio lo correcto es regresar el anillo al cantante de regional mexicano y que él lo regrese a la joyería, pues el polémico “símbolo de amor”puede que le recuerde a Nodal y eso no sería nada bueno en la vida de Belinda.

“Yo no quisiera algo de alguien que te está haciendo llorar y sufrir […] que lo regrese”, comentó Flor para ser interrumpida por Ricardo Casares quien agregó: “Si yo fuera Nodal le diría: ‘es algo que compré para ti en un momento donde nos amamos profundamente. Es tuyo, te lo regale’”, a lo que Rubio remato “Sabes que yo te diría ‘Gracias, pero no porque me recuerda a ti. Punto, retenlo’”.

Horacio Villalobos no se contuvo y se sumó a la intensa plática de comentarios personales sobre lo que previamente habían catalogado como “molesto” para la intérprete de éxitos como En La Obscuridad, En El Amor Hay Que Perdonar o Luz Sin Gravedad, por lo que aunque fue algo contradictorio, el presentador aseguró que lo correcto es regresar el anillo pues ya tiene “una energía espeluznante” ya que el diamante “absorbe ese tipo de cosas”.

“Ya tiene una energía espeluznante. Además, Flor tiene razón, después de todo lo que han dicho y todo pues ‘toma tu anillo’, que además las piedras cargan energía, ‘quédatelo’”, expresó el también actor, productor y conductor de radio.

Ricardo Casares no dudó en entrar al tema y dejar en claro que si Belinda no quería quedarse el anillo o Nodal no lo regresa a la joyería, a él se lo pueden dar, incluso aún cuando Villabolos le mencionó si sería capaz de pagar los impuesta al SAT para poder tener la factura y así no perdiera el valor original: “En dado caso si ninguno lo quiere, pues sin problema (dénmelo)”.

Los conductores del matutino de TV Azteca finalizaron entre bromas, asegurando que con la mala energía del anillo lo correcto sería que ni la cantante pop ni el cantante de regional mexicano deberían quedarse con el “anillo más comentado de la televisión mexicana”.

“Que se lo regrese a Nodal y Nodal lo regrese a la joyería. Ahora, yo no sé qué pareja va a querer ese anillo después de toda la energía que tiene”, bromeó Flor Rubio antes de que Villalobos opinara que lo dejaran en “agua con sal para que no tenga malas vibras”.

Hace solo unos días, Galilea Montijo le dio un consejo similar a Belinda sobre lo que debería hacer con el anillo que tiene un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos, según la joyería Angel City Jewelers: “Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar”, señaló.