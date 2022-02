Trendy.- A menos de una semana de su ruptura con Christian Nodal, la cantante de pop Belinda lanzó un demo de una canción sobre desamor, el título del tema es Mentiras “Cabr*n”.

En la nueva canción, Belinda cantó sin colaborar con otros artistas y la publicó directamente en su canal de YouTube, aunque claramente la producción de un tema musical requiere tiempo, el lanzamiento tuvo lugar en medio de la tensa situación por el término de su compromiso con Nodal.

En su nuevo éxito, Belinda cantó fuertes verdades que podrían estar relacionadas a su reciente separación de Nodal: “No quiero un bobo que me controla ni (quiero) los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces, se ignoran”.

En su tema de reggaetón, Belinda personificó a una mujer que está cansada de lidiar con el ego de su pareja, por lo que ante la ruptura, decidió cantarle ”pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”. Aunque quizá sea sólo una coincidencia, es cierto que la situación podría tener similitud con la separación de Belinda y Nodal.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando, portándose como un cabr*n” y “Después vas a querer llamarme” son otras de las frases de este nuevo tema, la historia de la canción se centra en una chica harta de las mentiras de su ex pareja, aunque él decide dejarla, es ella quien intenta recalcarle que es autosuficiente así como resaltar todos sus errores en la relación.

Además de que es un demo y no una versión definitiva, otra razón que podría catalogar a Mentiras ‘Cabr*n’ como una respuesta a su ex prometido es que fue lanzada tan sólo un día después de que Christian Nodal publicara Ya no fuimos ni seremos. Cabe señalar que en el videoclip del tema aparece una modelo rubia y de ojos claros muy similar a Belinda.

Tras finalizar el coro, la chica que personificó la cantante en su canción dijo que tenía estabilidad emocional a pesar de la separación: “Qué lástima verte así, detrás de mi, mientras yo bailando y moviendo mi cintura; deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar, que la vida es una sola”.

A pocas horas de que se publicara Mentiras “Cabr*n”, el video acumuló más de 50 mil reproducciones y estos fueron algunos de los comentarios escritos por los fans de Belinda: “Volvió la princesa del pop”, “Somos muchos y muchas los que creemos en ti”, “falta hacerle un video súper empoderado” y “suena bien en CUALQUIER género de música”.

Este mismo 19 de febrero, se viralizó una grabación donde aparentemente Nodal le envió una indirecta a la intérprete de La niña de la escuela en su concierto.

En medio de su presentación, el intérprete de regional mexicano habló sobre el origen de una canción, aunque claramente no mencionó a su ex prometida, muchas personas aseguraron que se trataba de una reflexión sobre su ruptura con Belinda, pues hizo una referencia a la razón monetaria por la que supuestamente pusieron fin a su noviazgo.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, dijo Nodal durante su concierto en Honduras.

Aparentemente, el intérprete de Botella tras Botella hizo este comentario en el estadio Chochi Sosa por Belinda, ya que su relación con ella le habría hecho entender una lección sobre el cariño y el dinero, concretamente por los rumores sobre lo que provocó la ruptura.

fuente: Infobae