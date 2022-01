Trendy.- En días recientes se dio a conocer que Belinda estaría pasando por una ríspida situación familiar, pues según lo dio a conocer el periodista Juan José Origel, la mamá de Christian Nodal habría hablado “de mujer a mujer” con la cantante pop para pedirle que se alejara de su hijo.

Y es que según lo reportado, Cristy Nodal, quien tiene una fuerte cercanía con la novia del intérprete de Botella tras botella, está preocupada por el hecho de que Belinda es casi una década mayor que su hijo, además de que según el reportero, ‘la hace gastar mucho’.

En su programa Con permiso, Pepillo aseguró que el romance entre los cantantes no es tan feliz como lo muestran en las redes sociales, pues supuestamente la madre de Nodal no estaría de acuerdo con la relación sentimental de su hijo.

La diferencia de edad habría sido la principal razón que la habría orillado a solicitar que Beli termine su noviazgo de casi año y medio. Otro de los factores que habría motivado la decisión está relacionado con los supuestos exorbitantes gastos que su hijo ha hecho para darle obsequios de gran lujo a su popular novia.

“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda: ‘Mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes, le falta mucho. Búscate otro más grande’”, dijo el conductor durante la transmisión.

“Porque ésta le hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice: ‘Pues nos van a dejar sin un peso’, eso dijo la señora. Eso me contaron. Yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco”, agregó. No obstante, lo dicho por el periodista fue desmentido por Cristy.

Es mentira

Con una instastory, la señora compartió una foto donde aparece los ‘Nodeli’ disfrazados de catrines, ocasión en que le celebraron su cumpleaños con una fiesta temática. Bajo la imagen, la mamá del exitoso exponente del regional mexicano, escribió un contundente mensaje para despejar dudas ante los rumores difundidos por Origel:

“Es muy frecuente que una simple suposición generada por la ‘sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás’ termine transformada en un rumor falso y, en definitiva, en una mentira. ¡Los amo!”, escribió sin dar más información ni dar pistas de una dedicatoria en especial.

Tras este mensaje, ahora Belida ha compartido una nueva imagen en sus historias de IG, declaratoria que algunos de sus seguidores aseguran que se trata de una indirecta dirigida especialmente a su suegra.

Con una fotografía en blanco y negro, se puede leer: “Nací con una enorme necesidad de cariño, y una terrible necesidad de darlo”, mensaje que fue interpretado como una ‘pedrada’ para la mamá de Nodal.

De inmediato comenzaron a surgir teorías en torno a la situación en que presuntamente la madre del cantante ya está preocupada por las finanzas de su hijo y sobre todo, la diferencia de edad con una mujer de 32 años, frente a los recién cumplidos 23 del cantante de Aquí abajo.

Joyas para la mascota

Respecto a Belinda, la cantante de En el amor hay que perdonar causó revuelo al ser captada en una exclusiva boutique en la Ciudad de México, a donde acudió acompañada de la mono araña que tiene como mascota.

Lo escandaloso es que Belinda adquirió un lujoso pendiente con un valor de más de 90 mil pesos a su mascota, un mono araña bebé llamado “Piaf”.

El animal fue otorgado a la cantante como un regalo de su prometido, el cantante Christian Nodal. Sin embargo, se trata de una especie en peligro de extinción protegida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (PROFEPA).

Durante su estadía, Belinda habría comprado un collar de 150 mil pesos para ella y otro de 90 mil para su mascota.

