Trendy.- Danna Paola logró gran parte de su carrera como actriz y cantante a nivel internacional gracias a una importante decisión en su vida hace algunos años: mudarse a vivir a Madrid, España. Fue previo al estreno de la primera temporada de Élite cuando la mexicana se aventuró en lo que ahora es su proyecto televisivo más importante y el que le ha permitido convertirse en una de las cantantes latinas mejor cotizadas dentro de la industria.

Ahora con la decisión de Belinda de regresar a su “país de origen”, -porque también es española- algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales han recordado lo ocurrido con la intérprete de Oye Pablo, por lo similar que está siendo el proceso ya que la ex novia de Christian Nodal también se va para formar parte del elenco de una serie de Netflix, plataforma de streaming que le dio a Danna Paola la oportunidad de convertirse en toda un popstar.

Es por este motivo que las cámaras de Ventaneando, de TV Azteca, no dudaron en preguntarle a la actriz de Atrévete a Soñar su opinión sobre lo que estaba pasando con la intérprete de Sapito, después de las grandes comparaciones en redes sociales por parte de los fans de ambas: “Pues, qué padre, qué bueno. Yo creo que cada persona necesita cambios en su vida. Qué bueno, me da mucho gusto”, expresó para el programa de Pati Chapoy.

Desde que la intérprete de éxitos como Mala Fama, Lo Que No Sabes y No Bailes Sola decidió enfocarse al cien por ciento en su carrera como cantante ha dejado en claro que las colaboraciones femeninas son lo suyo y aunque la respuesta de algunas como Anahí ha sido favorable y de admiración mutua, las rivalidades con Belinda nunca cesaron ni siquiera con su encuentro en unos premios muy importantes de música de la Ciudad de México donde posaron juntas.

Las razones de los fans están ligadas a viejos sentimientos que existen en la cultura pop mexicana donde las cantantes femeninas no pueden ser amigas y deben tener enfrentamientos públicos así como una carrera imparable por ver quién tiene más éxito o lograr mejores posiciones en mediciones de popularidad como lo es el Billboard Latino, como lo han sido los casos de Thalía y Paulina Rubio, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán e incluso la misma Belinda con la RBD Anahí.

Fue en el festival Pal Norte donde la reunión de la cantante con la banda de pop-rock por fin se cumpliría, luego de que fue anunciada en una de las presentaciones de la Ciudad de México, pero tras el lamentable fallecimiento de su abuelita un día antes todo tuvo que ser cancelado. Ahora el cover de Sólo Quédate En Silencio fue interpretado en vivo con gran éxito, por lo que también se le preguntó sobre eso a la ex chica Élite -serie que tendrá quinta temporada en pocos días-.

“Ayer no te podía decir porque era sorpresa y yo ‘qué te digo’. Increíble, amo Monterrey, feliz de volver, feliz de que me hayan invitado. A Moderatto lo amo, Jay de la Cueva es un gran amigo, un gran ser humano y feliz de volver con esta presentación tan increíble”, expresó ante el éxito de su cover, situación que no ha sido similar con Ser O Parecer, pero sí con Nuestro Amor en colaboración con Anahí.

Danna Paola agradeció a Moderatto el haberla invitado a cantar con ellos a pesar de haber tenido que cancelar, por lo que de manera muy sorpresiva todos los fans que estaban en dicho evento no podían creer que esa presentación al fin estaba ocurriendo y más con sus looks particulares.

“Fue increíble lo que hizo Jay en el escenario, el día del Auditorio Nacional, fue, de verdad, un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia, pero creo que fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público presente”, finalizó.

Fuente: Infobae