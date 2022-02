Trendy.- Luego de dar a conocer el rompimiento con Belinda, Christian Nodal ha hecho una serie de declaraciones en las redes sociales, mientras que la cantante guardaba silencio, pues pasaba por un momento personal delicado; sin embargo, por fin llegó su respuesta.

A través de las redes sociales, específicamente su Instagram oficial, la cantante publicó un corto mensaje en el que se dijo completamente dolida por la reciente separación con el cantante de norteño-banda.

También agradeció a sus fanáticos, y pidió que por los próximos días, la energía conjunta sea dirigida al respeto para los demás. Agregó que únicamente se concentrará en buscar la estabilidad tanto espiritual como profesionalmente.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…

Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.

Nodal

El primero en hacer un comunicado oficial, luego de varios rumores que se filtraron en la prensa y las redes sociales. A través de Instagram, anunció que su compromiso con la cantante había terminado definitivamente.

El cantante de regional mexicano abrió su corazón y señaló que había sido una decisión en conjunto, por lo cual, la tan esperada boda no podría realizarse, lo que abrió una nueva polémica por lo caro de la joya.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.

De igual forma, Nodal mencionó que tanto él como Belinda vivirían el duelo de su relación a su manera y solicitó al público que fuera empático con la situación.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso”, expresó.

El cantante remarcó que estas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema y fue enfático en que no se cuestionara su decisión.

“A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Nodal”, concluyó.

Christian Nodal no ha hecho más declaraciones al respecto, pero sí dio una buena noticia, pues se unió a las filas de Sony Music México, luego de algunos meses de haber roto su pasado contrato, entre amenazas de un veto en la industria.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, contó Nodal en medio de la celebración de la firma de contrato.

Fuente: Infobae