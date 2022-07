Trendy.- Sin duda alguna una de las parejas favoritas era la conformada por Belinda y Christian Nodal, sin embargo, fue en el mes de febrero de este 2022 cuando dieron por terminada su relación y compromiso matrimonial, aunque ambos lucían muy enamorados, ahora ninguno de los dos desean saber uno del otro.

Mientras Christian Nodal ahora luce de nuevo enamorado de la cantante argentina Cazzu, Belinda está enfocada en su carrera musical pues asegura que por el momento es lo único importante para ella.

El sueño de toda niña

En redes sociales ya circula el video de una entrevista ofrecida por Belinda en donde habla sobre las ilusiones que tenía de casarse pues era su sueño desde que era una niña.

Sin mencionar el nombre de su ex prometido, Christian Nodal, Belinda dio a entender que no puso atención a su carrera mientras estuvo con el nacido en Caborca, Sonora porque para ella era más importante su relación amorosa y su ilusión de casarse, tal y como lo tenían planeado.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes cuál es tu misión, yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no, que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca…” dijo Belinda

Mamá preocupada

Tras estas declaraciones en donde Belinda deja claro que ha blindado su corazón por el momento y está enfocada en su trabajo, recientemente, su madre la señora Belinda Schüll aseguró que su famosa hija no la ha pasado bien en los últimos meses.

Belinda revela que sí tenía la ilusión de casarse con Nodal pic.twitter.com/qwNjIFcyXt — Lo + viral (@VideosVirales69) July 13, 2022

Y aunque todos creen que por ser una bella mujer, fuerte y trabajadora no siente o no le pasa nada, la realidad es que la protagonista de “Bienvenidos a Edén” se ha esforzado mucho para mantener una vida estable y ser feliz.

“Siempre es un foco de que le quieren hacer daño de una forma u otra. Ella ha trabajado mucho para ser feliz, tener una vida estable y no estar enredada en polémicas”, contó Doña Belinda Schüll para TV Notas

Fuente: El Heraldo