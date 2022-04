Trendy.- Si bien Danna Paola es el rostro de la nueva generación de mexicanas triunfando en la música pop en español, el mérito cosechado por Belinda sigue impactando en el mundo del entretenimiento mexicano y aunque las rivalidades femeninas son cosa del pasado, en algún momento se pensó que no habría ningún tipo de colaboración entre ellas debido a supuesta falta de interés, pero ahora existe un proyecto que las podría unir, como todos sus fans han esperado.

Esta gran colaboración pop ocurría justo con la adaptación a teatro de una de las películas más consagradas por la cultura popular, la comunidad LGBT + y los críticos del séptimo arte: Mean Girls (Chicas Pesadas en su traducción para México y algunos países de América Latina). La única condición para que esto suceda depende de que le vendan los derechos de la puesta al productor Alejandro Gou, quien ya confirmó que ambas han aceptado estar en el proyecto de hacerse realidad.

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, aseguró expresó el productor ante diversos medios de comunicación en la última función de José El Soñador con el protagónico encargado a Carlos Rivera -en la próxima temporada será Kalimba quien lleve dicho rol-.

Esta es su única foto juntas

Aunque no especificó cómo quedarían los protagónicos que en algún momento interpretaran Lindsay Lohan y Rachel McAdams, se espera que ambas pudieran tener una gran mancuerna en la apuesta, ya que el productor destacó que tiene buena relación con la ex chica Élite y apuntó que, además de ser amigos, han trabajado en varios proyectos teatrales.

“Danna y yo somos muy amigos (…) Danna estuvo conmigo en Hoy no me puedo levantar, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera. Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer Mean Girls. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer Mentiras. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, finalizó.

Fuente: Infobae