Benzema deja atrás a Hugo Sánchez con 209 goles en el Real Madrid

México.-Pablo Larios fue un portero adelantado a su época. Por ello se explica que otro ‘revolucionario’ del futbol se identificara con él.

Jorge Campos ha confesado en innumerables ocasiones que el exguardameta de Zacatepec, Cruz Azul, Puebla, Toros Neza y la Selección Mexicana, fue su inspiración y maestro.

“Mi ídolo fue Pablo Larios Iwasaki, al que le aprendí muchísimo… Tuve la suerte de irlo a molestar, de irle a tocar a su puerta, de buscarlo para que me enseñara algo, para preguntarle, porque cuando tienes un ídolo quieres imitarlo y quieres crecer y tuve la suerte que uno de los mejores porteros de México era Pablo Larios…

Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entreno. Gracias ídolo. pic.twitter.com/4KpZHlNTux — Jorge Campos (@JorgeCamposOf) January 31, 2019

“No sé si me fijé bien o no pero me acerqué y tuve la fortuna de que me diera consejos y me entrenara y yo creo que eso me hizo crecer muchísimo… Aparte de todos los entrenadores que tuve, porque no es fácil ser portero, es la posición meas difícil en el futbol”, dijo Jorge en entrevista a ESPN Digital realizada el año pasado.