Washington (AP).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encara la Cumbre de las Américas de esta semana con el objetivo de impulsar avances regionales para abordar el desarrollo económico, el cambio climático y la migración, a pesar de la notable ausencia de algunos de sus homólogos latinoamericanos.

En la primera cumbre en suelo estadounidense desde 1994, Biden y su equipo tratarán de fortalecer las relaciones con la región y superar la polémica en torno a la lista de invitados.

“En esta cumbre tenemos la oportunidad de unirnos en torno a ideas audaces, a acciones ambiciosas, y de demostrar a nuestros pueblos el increíble poder de las democracias para ofrecer beneficios concretos y mejorar la vida de todos. De todos”, afirmó Biden en su declaración inaugural el miércoles.

Se espera que el mandatario se reúna el jueves con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, además de pronunciar un discurso ante los demás asistentes. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris se verá con líderes caribeños para hablar de energías limpias y la primera dama, Jill Biden, ofrecerá un brunch para las parejas de los líderes.

La jornada terminará con una cena en Villa Getty, un museo de arte con vistas al Océano Pacífico.

