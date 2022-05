Tredy.- La denuncia pública de Sasha Sokol sobre lo que calificó como un abuso por parte de Luis de Llano ha generado una ola de debates que retoman lo que ha pasado en el medio del espectáculo mexicano a través de los años y que siendo “un secreto a voces” ahora comienza a ser narrado por cada una de las personas que lo sufrió. Su lamentable confesión dentro del marco del Día Internacional de la Mujer parece no tener un final concreto pronto.

La cantante fue cuestionada sobre los diversos rumores de la bioserie de la banda pop Timbiriche, a la cual ella pertenece, pero rápidamente aprovechó la oportunidad para condenar lo que algunas televisoras, como Televisa, hicieron en su pasado al no haberla protegido cuando era talento infantil, por lo que no dudó en pedir que no se lucre con su historia y la polémica que se ha generado respecto al productor de telenovelas.

“Se ha hablado de eso durante muchísimos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa por que esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar”, expresó ante diversos medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

La intérprete de canciones como Ya No Te Extraño, La Última Vez y Después de la Función -canción que pudo haber sido uno de sus primeros intentos por contar parte de su historia con el productor- aseguró que las televisoras y diversos medios de comunicación tradicionales no fueron cuidadosos con el tema y por ello su historia ocurrió de esa manera, por lo que mencionó que en vez de lucrar con su dolor deberían ofrecer una disculpa.

“Si los medios no hubieran normalizado lo qué pasó tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es”, expresó antes de destacar que decidió alzar la voz para ayudar a otras personas que han vivido lo que ella vivió: “Si algo de paz tiene compartir algo tan doloroso es precisamente eso ayudar a otros, o motivar a otros para que alcen la voz”.

La también actriz no quiso revelar mayores detalles sobre la situación legal que sus fans y grupos de mujeres le han recomendado desde sus lamentables declaraciones, sin embargo fue muy clara sobre el tema: “El día que denuncie se van a enterar”, agregó. Aunque no descartó hacerlo de forma legal, simplemente negó que ya haya una denuncia oficial en la fiscalía de la Ciudad de México sobre Luis de Llano.

Sasha Sokol también pidió que se hablara sobre el caso más allá de lo que el morbo y misterio por el público insensible ha mostrado, en busca de notas amarillistas que se han convertido entre las más virales de medios digitales y programas de espectáculos de televisión, YouTube y plataformas de streaming.

“Ojalá que mujeres y hombres que hayan sido víctimas de abuso puedan a través del apoyo de las autoridades y de las leyes levantar la voz y encontrar justicia. Es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas, así que en nombre de los niños y niñas que están siendo, que han sido víctimas de abuso yo les pido con todo cariño que elevemos el nivel de la conversación”, comentó.

Sasha Sokol finalizó pidiendo respeto por su situación: “No tengo nada más que decir, yo sé que lo que quieren es enterarse. Les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso”.

Fuente: Infobae