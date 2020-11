Ciudad de México.- Black Widow y Hawkeye ya se conocían antes de empezar a trabajar juntos bajo las órdenes de Nick Fury y SHIELD en los Avengers, incluso mencionan en The Avengers, de 2012, que tuvieron una misión en Budapest en la que pasó algo que todavía no han logrado superar, y eso es parte de lo que los une y hace que la muerte de Natasha fuera todavía más dramática para Clint.

Pero ¿qué fue lo que pasó en Budapest? Marvel solo se limita a contar que los eventos de The Avengers tienen algo en común con los de Budapest, pero ni Hawkeye, ni Black Widow cuentan más al respecto y la película termina sin darnos una explicación, y la historia no volvió a ser mencionada en ninguna de las películas siguientes.

Ahora eso va a cambiar. La película en solitario de Black Widow nos dejará ver qué pasó después de Captain America: Civil War, cuando Black Widow tuvo que huir y volver a su país para evitar ser detenida por el gobierno (como pasó con Scott Lang y su arresto domiciliario en Ant-Man & The Wasp), y eso por fin va a mostrar qué fue lo que pasó con Hawkeye y Natasha cuando trabajaron juntos en una misión de SHIELD que tuvo lugar en la capital de Hungría.

Ya sabemos que Natasha volverá a encontrarse con algunas personas de su pasado (incluyendo a Yelena Belova de Florence Pugh, aka la próxima Black Widow) y que va a tener que luchar contra un nuevo villano que tiene algo que ver con la organización que la entrenó para convertirse en una asesina del gobierno, pero, de acuerdo con Screen Rant, eso no es todo, Black Widow también va a responder a la duda que todo fan de Marvel ha tenido desde 2012 (esto es tan intenso cuando Bill Murray susurró algo en el oído de Scarlett Johansson antes de separarse en Lost in Translation).

De acuerdo con el reporte, la misma Scarlett Johansson confirmó en una entrevista incluida en Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special Book (2020) que la película explicará qué pasó en Budapest: “Todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que averiguar qué sucedió en Budapest. Eso comenzó como esta frase desechable que Joss Whedon lanzó en Marvel’s The Avengers como un momento divertido entre Hawkeye y Black Widow. Son Clint y Natasha hablando de su historia, y obtienes un pequeño huevo de Pascua divertido para que los fanáticos teoricen. Pensamos que si no regresamos a Budapest y averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente se sentirá insatisfecha. Me preguntaba qué sucedió allí”.

Black Widow podría ser la última oportunidad para conocer más del pasado de Natasha (a menos que Florence Pugh tenga su propia película en la que muestran más de su entrenamiento junto a Romanoff), así que este es el momento perfecto par darle un significado a ese Easter Egg que, desde 2012, ya revelaba que había mucho de la historia que no conocíamos.

“A menudo hablamos de lo que pasa por la cabeza de Natasha. Realmente creo que Natasha está obsesionada por el hecho de que tiene este pasado del que se siente tan culpable. La asignatura pendiente es ese sentimiento de culpa que la persigue, que proviene de lo que sucedió en Budapest. Black Widow no se trata de lo que sucedió en Budapest, pero es un gran punto de partida para que comprendamos la pesadez de la carga de Natasha”, agregó.

Por ahora, Black Widow ya tuvo que retrasar su fecha de estreno hasta el 7 de mayo de 2021, así que vamos a tener que esperar unos cuantos meses para conocer más detalles de la película de Cate Shortland en la que veremos a David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Florence Pugh como Yelena Belova/Black Widow, O-T Fagbenle como Rick Mason, Rachel Weisz como Melina Vostokoff/Black Widow, William Hurt como Thaddeus Ross y a Ray Winstone como Dreykov.