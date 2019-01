Blanco se da cuenta de que “hay un chingo” de delincuentes en Morelos

“No estamos rebasados. No es fácil (la tarea de seguridad)”, reconoció el gobernador.

México.- Mientras que el número de homicidios dolosos rebasa los 55 en lo que va de 2019 en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno está funcionando, pero que los índices se mueven poco porque “son un chingo” de delincuentes los que hay en la calle.

​​En entrevista, Blanco Bravo apuntó que mientras sus detractores aseguran que durante su administración las cifras de delitos se han elevado, el mandatario estatal reconoció que la situación “no es fácil”, pero que los índices “sí han bajado un poco”.

“No estamos rebasados. No es fácil (la tarea de seguridad). Es que imagínate cuántos delincuentes hay…. ¡Hay un chingo!, es una realidad, y en eso vamos a trabajar a mil, porque no podemos permitir más abusos, más robos, más asesinatos. Y no nada más en el estado, también todo el país está igual”, puntualizó.

Blanco Bravo desestimó las críticas en su contra en materia de seguridad y violencia, y respecto a la nueva marcha contra la Violencia e Inseguridad que se está convocando para el próximo domingo 27 de enero, el gobernador dijo que es promovida por gente que le pidió trabajo y no se los dio, por lo que consideró que es una venganza.