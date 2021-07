Cuernavaca, Morelos.- Vecinos de la Avenida Subida a Chalma, en Cuernavaca, bloquean el paso de camiones recolectores de basura.

Para protestar en contra de la operación del relleno sanitario de Loma de Mejía, ubicado sobre uno de los principales mantos acuíferos de Cuernavaca, los vecinos de esta vialidad impiden desde la mañana de este lunes la circulación de decenas de camiones cargados con desechos.

“Esto es un problema de importancia medioambiental, aquí nosotros somos una solución parcial, realmente aquí no vamos a resolver mucho porque en cuanto nos vayamos quitando ellos van a avanzar, de todas formas van a hacer su trabajo sobre Loma de Mejía.

“Aquí la cuestión es que ese tiradero no debería estar ahí, ya desde el Gobierno de (Manuel Martínez Garrigós) se había clausurado, ya están todos los papeles respecto a ese problema ya está hasta la UNAM hizo investigación científica, no ese tiradero no debería estar ahí, no cumple con las especificaciones, está sobre un manto acuífero que nos va a afectar a todos, va desde la actividad de la agricultura al agua potable que bebemos, ese tiradero no debe estar ahí”, dijo Aaron, uno de los vecinos manifestantes.

Jorge Nieto, otro de los habitantes de la zona, dijo que desde la reanudación de operaciones del relleno sanitario cerca de 100 camiones cargados con basura circulan a diario por esa vialidad.

“Imagínate que llegas de trabajar de un día muy cansado, llegas a las 9 y media de la noche a descansar a tu casa y oyes que cada cinco minutos se oye la máquina, luego, como son camiones muy pesados, la vibración que produce y tu casa se cimbra del paso del camión, imagínate ese panorama.

“Ahora imagínatelo 365 días del año y la vida que te resta aquí viviendo, tu calidad de vida, ya no vas a dormir, ya no vas a tener paz, vas a tener el paso del aroma fétido, a caca, que es la realidad, además que van tirando los lixiviados por el piso, ese lixiviado no vienen y lo recogen, ¿quién se va a hacer responsable de los accidentes que vengan? ¿Quién nos va a pagar? Porque el carro al sentir el lixiviado no nos lo avisa, se patina, ya lo he vivido, se patina y me van a culpar de que yo tiré el poste, me van a meter al bote y tengo que pagar una infracción”, expresó.

Los vecinos aseguraron que no permitirán que los camiones cargados con basura circulen por esa vía.

Además insistirán en que las autoridades ambientales de Morelos impidan el funcionamiento del basurero de Loma de Mejía.