Ciudad de México.-“¡Viva México, güey! ¡Viva México!”, gritó el luchador de artes marciales mixtas Brandon Moreno, de 27 años, quien la noche del sábado 12 derrotó al brasileño Deiveson Figueiredo, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr un título del campeonato Ultimate Fighting Championship (UFC).

Las lágrimas de emoción y su entusiasmo contagiaron al brasileño, quien lo cargó para celebrar su triunfo.

Moreno obtuvo el cinturón peso mosca que tenía Figueiredo, y se lo arrebató tras participar en la cartelera UFC 263 en Glendale, Arizona, ante 18 mil aficionados.

El luchador, originario de Tijuana, Baja California, aplicó un estrangulamiento por la espalda a su rival en el tercer asalto, hasta que el brasileño se rindió.

“¡¡Sueño de 15 años transcurridos, publicado en algunas imágenes que no describen realmente el sentimiento tan inmenso que aún hoy sigo teniendo!! No podría decir que esto lo logré yo solo porque sería una completa mentira, hay mucha gente atrás de mí que me ayudó a llegar hasta acá a lo largo del viaje, gracias, totales amigos, hoy SI SE PUDO”, escribió Moreno en Instagram.

Visiblemente emocionado, el discurso de Moreno se hizo viral en redes sociales: “Venimos de un país, yo vengo de un país en el cual muchas veces usamos el ‘sí se puede, sí se puede’, y a veces no lo logramos, pero ‘hoy se pudo, cabrón, hoy se pudo güey”, dijo ante un también excitado público que agitaba con entusiasmo sus banderas mexicanas.

“Para toda mi gente mexicana, de México, de Estados Unidos. Acuérdense que nosotros nacemos donde chingados queremos. ¡Se puede lograr un pinche sueño, cabrones! ¡Se puede lograr! ¡Aquí estoy!”, siguió gritando Moreno, más emocionado cada vez que recordaba su título como campeón de la UFC.

“Este es un momento tan increíble. He trabajado toda mi vida para esto. ¡Viva México!”, expresó Moreno.

Moreno y Feigueredo ya habían protagonizado una pelea en diciembre de 2020 en Las Vegas, Estados Unidos, que empataron.

Las redes también reaccionaron: “Piel chinita. El discurso de Brandon Moreno tras convertirse en el primer campeón de la UFC nacido en México es todo lo que está bien. ‘Vengo de un país donde se utiliza el ‘sí se puede’ y a veces no se puede, pero hoy sí se pudo. Viva México, wey (sic)”, escribió un usuario.

En Tijuana homenajearon al luchador con un mural elaborado por Mode Orozco, quien escribió en Facebook: “Un mural ilegal. Una imagen que a más de uno le sacó una lágrima. ¡Los sueños sí se cumplen! Brandon Moreno”, y agradeció a quienes lo acompañaron a pintarlo.

“Así amaneció Tijuana. Brandon Moreno con el cinturón del @UFCEspanol. IG: @mode_acw”.

El Diario Récord publicó los nombres de los mexicanos que han hecho brillar a México en los deportes.

“La lista crece. Canelo brilla en el boxeo, Edson y Cesi Santiago campeones con su equipo. Urias ya es estrella en las Grandes Ligas, Checo tiene dos victorias en la F1. Hoy Brandon Moreno se convirtió en el primer nacido en México en tener un título en la UFC”.