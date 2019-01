Brasil busca a 300 desaparecidos por colapso de represa minera

México.- Los gobiernos de Francia, Alemania, España y Reino Unido anunciaron hoy que reconocerán al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente de Venezuela, si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo de ocho días.

En el mismo sentido, el Gobierno alemán notificó que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en “ocho días”, reconocerá a Guaidó, como presidente de Venezuela.

El pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro. Si las elecciones no se anuncian en 8 días estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaido como ‘presidente interino’ de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos”, dijo en Twitter Martina Fietz, viceportavoz del gobierno alemán.

El mensaje fue retuiteado por el propio portavoz del Gobierno, Steffan Seibert, quien ayer había anunciado que Alemania reconocería a Guaidó si no se convocaban elecciones de manera inmediata.

El ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo, por su parte, que Alemania no es neutral frente a la crisis venezolana si no está al lado de Juan Guaidó.

A su vez, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, advirtió que España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Maduro no convoca elecciones en un plazo de ocho días.

En una comparecencia oficial, Sánchez afirmó que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones “libres” en Venezuela al ostentar la máxima representación de la Asamblea Nacional de ese país.

El jefe del Ejecutivo español hizo un llamamiento a la celebración “inmediata” de unos comicios “limpios, democráticos y transparentes” en un país “hermano” y que vive desde hace “muchos años” una “gravísima crisis política, democrática, económica y humanitaria” que ha provocado más de tres millones de desplazados.

El Gobierno español propuso ayer a la Unión Europea que fijara un plazo concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, en caso de no cumplirse esta condición, reconociera a Guaidó como presidente interino del país.

Tras conocerse esta propuesta española, Maduro acusó a Sánchez de “repetir el guión” del exjefe del Ejecutivo español José María Aznar “apoyando el golpe de Estado de 2002”.

El Gobierno del Reino Unido también anunció el sábado que reconocerá Guaidó como presidente interino de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo de ocho días.

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, indicó en su cuenta de Twitter que, después de “prohibir candidatos” y cometer “innumerables irregularidades” electorales, Maduro “no es el líder legítimo” de Venezuela.

1/2 After banning opposition candidates, ballot box stuffing and counting irregularities in a deeply flawed election it is clear Nicolas Maduro is not the legitimate leader of Venezuela

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 26, 2019