Brasil se retira oficialmente de pacto de migración de la ONU

México.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará esta noche un mensaje a nivel nacional sobre su plan de un muro largo e invulnerable, pues dijo que es necesario para hacer frente a una “crisis” en la frontera con México y es su condición para poner fin al cierre parcial del gobierno federal.

El discurso del mandatario será a la hora de mayor audiencia y transmitido en vivo por las cadenas ABC, CBS, CNN, Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, MSNBC y NBC.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que Trump aprovechará la visita para “reunirse con quienes están en el frente de la crisis humanitaria y de seguridad nacional”.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.

— Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019