Britney Spears celebra los 20 años de “Baby one more time”

EU.- Hoy 12 de enero se cumplen 20 años del lanzamiento de “…Baby One More Time”, el álbum debut de Britney Spears y que la consagró como una de las figuras más importantes del pop mundial.

El disco que contiene la canción homónima además de éxitos como “(You Drive Me) Crazy” y “Sometimes” marcó a una generación, que a dos décadas sigue recordando el álbum.

Can you believe that this album was released 20 years ago today?! I can’t. It’s been the journey of a lifetime, but I’m grateful for every moment. Getting to know you all over the years has been such an incredible experience. Thank you for all your support ❤️ #BabyOneMoreTime20 pic.twitter.com/vbj10cDn2C

— Britney Spears (@britneyspears) January 12, 2019