Broadway se despide Carol Channing; muere a los 97 años

México.-Broadway se despide de una de las grandes leyendas que jamás ha tenido. Se trata de la actriz Carol Channing, que ha fallecido este martes a los 97 años en California por causas naturales. Una triste noticia que ha confirmado su representante Harlan Boll.

Nacida en Seattle el 31 de enero de 1921, los espectadores pudieron ver a Boll protagonizando míticos musicales. Fue Lorelei Lee en Los caballeros las prefieren rubias, obra con la que triunfó, convirtiéndose así en su primer éxito. Luego llegarían The Vamp y Show Girl.

Pero si hay una obra que la consagraría como estrella, esa sería Hello Dolly. El éxito fue tal, que se puso en el papel de Dolly Gallagher Levi en su estreno, en 1964, y más tarde, en 1978 y 1995. Una interpretación con la que obtuvo su primer premio Tony. No sería el único, pues recibió dos más: uno especial en 1964 y otro por su carrera en 1995.

Su carrera cinematográfica tampoco se quedó corta. Ganó el Globo de Orto y estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Thoroughly Modern Millie (1967). También la veríamos en la gran pantalla un año después en Skidoo, aunque una de sus primeras apariciones fue en The First Traveling Salesdaly.

La televisión también fue su terreno. Apareció como animadora en programas como The Ed Sullivan Show o Hollywood Squares. También destaca su papel de Teina Blanca en la producción televisiva de 1985 Alicia en el país de las maravillas.

A la vista está que su carrera no ha pasado desapercibida. Muestra de ello, además de todo el legado que ha dejado al público, es que fue incluida en el American Theatre Hall of Fame en 1981. Para los que quieran saber más sobre ella, en 2002 publicó su autobiografía, Just Lucky I Guess. También existe una película documental sobre su vida y carrera: Larger Than Life.