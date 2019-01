Bronco pide a Nuevo León que no se “paniquee” ante rumor de desabasto

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer disminuyó su pronóstico de crecimiento para México, al decir que el gobierno los va a sorprender con un mejor desempeño.

Según el informe Perspectivas Económicas Globales del FMI, presentado ayer, México crecerá 2.1 por ciento este año y 2.2 por ciento el próximo, menos que lo anticipado anteriormente, debido a una menor inversión privada.

López Obrador reiteró que las acciones gubernamentales “se han visto bien” en el mercado internacional y en inversionistas extranjeros.

“Cada quien tiene su manera de medirlo”, agregó.

No obstante, valoró positivamente la apreciación del peso frente al dólar y el buen desempeño de la bolsa en las últimas semanas. “Aunque no hay que echar campanas al vuelo. Y no quiero ser triunfalista”, concluyó.