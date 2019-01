Bronco se rehúsa a ser un grupo del recuerdo, asegura Lupe Esparza

México, (Notimex).– Bronco no es el conjunto del momento ni el que está de moda, es una agrupación con mucho camino andado y aún va por más, se reinventa cada día y hoy por hoy, “es un Bronco renovado”.

Así lo manifestó el fundador, líder y vocalista de esa agrupación dedicada a la música norteña y a la cumbia mexicana, José Guadalupe Esparza, quien reconoció que no está en sus manos ni el tiempo ni la vida, por eso busca ofrecer lo mejor al público.

“Mientras podamos seguiremos buscando autores jóvenes que le canten de otra manera al amor, pero que enamoren al alma y no vayan en contra de los principios morales de nuestros niños y adolescentes, porque Bronco se rehúsa a ser un grupo del recuerdo”, enfatizó.

En ese sentido, dijo a Notimex que en breve lanzará al mercado el primer sencillo de los 15 temas que contiene su nuevo disco. 10 canciones son éxitos de Bronco que no se incluyeron en “Primera fila”, su anterior producción, y cinco completamente inéditos.

José Guadalupe Esparza informó que inicia este 2019 con el plan de lanzar ese nuevo disco que ya terminaron de grabar. Aunque todavía no tiene nombre oficial, esperan que salga al mercado a principio de marzo con la convicción de que gustará a sus seguidores.

Explicó que el disco será variado en sus letras y música, al mismo tiempo que divertido y con sorpresas y además de los temas inéditos, trabajar al lado de sus hijos mantiene feliz a José Guadalupe Esparza. “Ellos nacieron con música y la han respirado siempre”, dijo.

Recordó que muchas veces a ellos los dejó llorando en casa porque tenía que ir a trabajar y hoy que los tiene cerca, cantando y tocando con él como parte de la producción de Bronco les dejó la estafeta. “Ese es mi éxito como persona, como papá y como artista”.

En tanto, René Guadalupe Esparza (bajo eléctrico), José Esparza (guitarra), destacaron que valoran lo que su padre ha hecho por ellos y ahora lo acompañan con orgullo. En el grupo se mantiene su amigo Ramiro Delgado (teclados).

Sobre el robo de instrumentos que sufrieron hace menos de un mes, explicaron que les hurtaron un equipo completo. “Pero preferimos no hablar de ese tema, queremos trabajar y pedir al cielo que vengan más contratos, pero ojalá el robo a artistas no se haga vicio”.

La mayor parte del staff viajaba en un autobús de Bronco. Y el robo fue una camioneta que llevaba el equipo que se dirigía a Celaya, Guanajuato, a cumplir con un compromiso. Afortunadamente, a los dos choferes no les pasó nada y la camioneta ya fue recuperada.

Cada miembro del grupo tiene sus propios instrumentos en casa. En diciembre tuvieron mucho trabajo y por la cercanía de las fechas de presentación, se vieron en la necesidad de tener dos equipos de instrumentos; mientras uno iba a una ciudad el otro se iba a otra.

“No se sabe a cuánto asciende el robo, porque no son instrumentos que se puedan vender fácilmente por estar personalizados. No vamos a cambiar nuestra forma vida. Somos carne de cañón y no importa blindarse, cuando alguien quiere hacer daño, lo hace”, señaló Lupe Esparza.