Chilpancingo, Guerrero.- Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal de Morena, volvió a denunciar que la burocracia excesiva interna de Morena y la falta de capacitación de representantes de Morena ante el IEPC, ponen en riesgo los triunfos en Malinaltepec y en Buenavista de Cuéllar.

En entrevista telefónica, el diputado local, también lamentó la lentitud con la que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está realizando el conteo de los votos, lo que pone en riesgo que se pase el tiempo de presentar las impugnaciones correspondientes en estos municipios.

El presidente del Consejo Estatal de Morena denunció que “es hasta dramático que algunos compañeros se encuentren primero con la burocracia de sus propios compañeros por indicaciones de Marcial y después la lentitud con el que está operando el IEPC”.

Dijo que han estado pendientes de todo el proceso, sobre todo, en aquellos lugares donde de acuerdo a la información que se tiene se han ganado, pero sus triunfos están en riesgo.

“Hemos estado dando seguimiento a varios casos y lo que advertimos es que buscan no entregar las constancias electorales para reducir las posibilidades de impugnación. Buscan alentar la entrega de materiales a los partidos para evitar que tengamos un tiempo suficiente para integrar las inconsistencias, con mayor consistencia y más orden y la documentación para las impugnaciones”.

¿Cuándo debió de haber entregado la información el IEPC o se entrega una vez que termina el conteo?

“Ese es el tema, ya que nuestros compañeros que ya tienen los resultados de lo distrital y de lo municipal, saben que hay varios casos en donde los resultados no son creíbles, como en el caso de Buenavista de Cuéllar o Malinaltepec, donde nosotros sabemos que si se abrieran los paquetes, los resultados cambiarían pero pues nos remiten a que lo hagamos a través de nuestros representantes en los consejos distritales y ahí empezamos a encontrar un primer obstáculo, porque ya lo he dicho en otros momentos, los representantes actuales no están lo suficientemente capacitados”.

Ríos Saucedo recordó que a lo largo de casi dos años, quien era representante de Morena ante el Instituto Electoral era Isaac Cruz Rabadán. ”Con él se había diseñado toda una estrategia de capacitación y se tenían todos los 28 representantes ante los órganos locales, se trabajaron todas las etapas de capacitación y toda la ruta electoral.”.

Denunció que “el problema es que frente a la caótica conducción de Morena, tanto de Alfonso Ramírez como de Mario Delgado, (pues Marcial que había apoyado primero a Muñoz Ledo, porque es parte de su equipo, pero se acomodó rápidamente con Mario Delgado), cambiaron a los 28 representantes distritales y al representante general, y en su lugar pusieron a Villalpando, que nunca había militado en Morena y los 28 representante son gente desconocida en Morena”.

Lamentó que estos 28 representante distritales, solo reciben instrucciones de Villalpando y éste a su vez de Marcial Rodríguez, a quien no le interesan la mayoría de los municipios, solo Acapulco y Chilpancingo.

Dijo que un punto importante que no se ha querido recuperar en los medios de comunicación es que “el Comité estatal de Morena debe ser integrado por 13 personas y solamente está tomando decisiones Marcial, por lo que cuando nuestros compañeros candidatos, acuden con los representantes, se encuentran con respuestas increíbles, por ejemplo les dicen que se consigan abogados que los defiendan”.

Dijo que estas declaraciones solo demuestran que “ellos no están preparados”, hay otros que de plano les dicen que no “hasta que les dé indicación Marcial Rodríguez”.

Denunció que otros llegan a actos de corrupción pues les dicen “ya te conseguí tu constancia de regidor y me debes dar un cargo dentro de la regiduría”.

Aseguró que algunos de los compañeros, se enfrentan ese primer obstáculo dentro del partido, y además tienen que lidiar con el tortuguismo del IEPC, que pone en peligro algunos triunfos en municipios y diputaciones.

Refirió que el único que ha ayudado un poco en este tortuoso camino “es el compañero Memije, secretario de Organización, más accesible y que es de Morena”.

Denunció que las autoridades electorales no reconocen a los candidatos como personalidad jurídica, quienes no pueden interponer impugnaciones, además de que se tienen que esperar hasta que concluya el cómputo de la elección de gobernador, “si alguien ya sabe los resultados de su cómputo distrital, porque ocurrió el miércoles o el jueves, ahora tendrá que esperarse hasta hoy o mañana para que puedan entregarles la constancia de escrutinio y cómputo distrital y ese información es lo más importantes porque es lo que tenemos que impugnar si estamos conformes o no con los resultados”.

En relación al conteo de los votos de la elección a gobernador, dijo que en algunos casos apenas hoy iban a empezar al conteo, que será el 48%. Mencionó que la rapidez del conteo “también implica que los partidos pongan a gente para los recuentos”.