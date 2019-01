Búsqueda de desaparecidos en Guerrero tiene apoyo de fuerzas federales

Chilpancingo, Guerrero.- La reunión del fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla con personal operativo en paro desde hace seis días fracasó.

Peritos, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales decidieron no levantar el paro de labores en la entidad y una comisión saldrá esta noche a la Ciudad de México para buscar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina que ofrece todos los días en el Palacio Nacional.

A las 11 de la mañana personal de la fiscalía en paro quienes exigen aumento salarial y pago del bono de riesgo se reunió con Santos Barrilla en una de las salas de la Secretaría de Finanzas en Palacio de Gobierno, en el encuentro participó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, ambos de Morena, y el subsecretario de Finanzas, Armando Soto Díaz.

La reunión concluyó cerca de la una de la tarde, en una breve entrevista el fiscal reconoció que las exigencias de los trabajadores eran reales y necesitaban vehículos, impresoras, equipo de papelería, y aseguró que había la voluntad de resolverlas.

En relación con el aumento salarial dijo que realizarían mesas de análisis para determinar que tanto podrían ayudar en el tema dependiendo del presupuesto con el que cuenta la dependencia. Este año la fiscalía ejercerá mil 161 millones 995 mil pesos. En 2018 su presupuesto fue de 887 millones 603 mil 900 pesos.

Al salir del encuentro los trabajadores no dieron declaraciones y se trasladaron al campamento que mantienen en uno de los accesos del edificio de la fiscalía donde eran esperando por el resto de sus compañeros.

El trabajador Jesús Castrejón explicó que durante el encuentro el fiscal les propuso que levantaran el plantón argumentado que el personal administrativo tenía que ingresar para realizar el pago de nómina y la próxima semana analizarían el pago del bono de riesgo, y el incremento salarial se revisaría hasta mayo.

Reprochó que en la fiscalía no se valore el trabajo que realiza el personal operativo de la dependencia, “les dije (en la reunión) que no valoran nada y que esto sigue igual, las mismas propuestas que nunca cumplen”.

En su intervención la trabajadora María Reyes reprochó que durante el encuentro el fiscal aseguró que no había dinero para atender las demandas de los trabajadores.

“Es triste porque si el Congreso hubiese otorgado un presupuesto mayor lo hubieran ocupado para otras cosas, menos en nosotros, es como si no existiéramos y nosotros somo el motor de la fiscalía, con nosotros la dependencia camina, no puede haber fiscal y la dependencia prestará la misma atención. Es triste que no se nos valore. Estamos en la casa de justicia y los primeros que debemos ser atendidos somos nosotros”, dijo.

En la intervención otros trabajadores denunciaron que existen represalias contra los empleados que permanecen en paro y pidieron discutir el tema en privado.

Denunciaron también que existe aviadores en la dependencia y criticaron la falta de transparencia en el ejercicio del recurso por parte del fiscal y sus colaborados cercanos.

La propuesta del fiscal de levantar el plantón para que pudiera pagar la nómina busca debilitar el movimiento, pues el pago a los trabajadores se puede realizar de manera electrónica sin necesidad que personal administrativo entre a las oficinas, señalaron.

Luego de casi tres horas de discusión, los trabajadores acordaron por unanimidad rechazar la propuesta del fiscal de levantar el plantón y permanecerán en el lugar hasta la próxima semana que el fiscal los llame para revisar el pago del bono riesgo.

Otro de los acuerdos fue permitir la entrada a las oficinas de una comisión del personal administrativo para realizar el pago del salario a los trabajadores que tienen pendiente la primera quincena de enero. Aunque insistieron en que el pago se puede realizar desde fuera.

Aprobaron también que una comisión viajará esta noche a la Ciudad de México para tratar de hablar con el presidente López Obrador en la conferencia matutina para exponerle la situación que enfrentan.

Entre los trabajadores se dieron muestras de apoyo y dijeron que no están solos pues la fracción de Morena del Congreso local está atento a la situación que enfrentan y la diputada Norma Otilia se comprometió a estar pendiente del tema.